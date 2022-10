Kurz nach dem Abschied von Sportdirektor Rouven Schröder hat der FC Schalke 04 einen neuen Trainer gefunden. Thomas Reis wird laut übereinstimmenden Medienberichten Nachfolger von Frank Kramer. Für ihren neuen Coach zahlen die Königsblauen eine Ablösesumme, aber auch Reis greift in die Tasche.

Thomas Reis wird übereinstimmenden Berichten von Sky und des Portals "Sportbuzzer" zufolge neuer Trainer des FC Schalke 04. Der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga einigte sich demnach mit Reis' bisherigem Klub, dem VfL Bochum, auf die Zahlung einer Ablösesumme. Der FC Schalke 04 bestätigte den Bericht am Abend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht. In Bochum hatte Reis noch einen bis zum Saisonende gültigen Vertrag. Der 49-Jährige war im September nach einem 1:3 bei Schalke beurlaubt worden. Er folgt auf Frank Kramer.

Am Nachmittag hatte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder überraschend seinen Rücktritt erklärt. Der 47-Jährige gab persönliche Gründe für den vorzeitigen Ausstieg aus seinem Vertrag an. "Mir ist die Entscheidung, Schalke 04 zu verlassen, alles andere als leichtgefallen. Gemeinsam haben wir 18 höchst intensive Monate erlebt. Ich wünsche den Mitarbeitern und Fans des FC Schalke 04 nur das Beste für die Zukunft und drücke die Daumen, dass der Klassenerhalt am Ende der Saison gelingt", kommentierte Schröder. Seine Aufgaben übernimmt bis auf Weiteres Sportvorstand Peter Knäbel mit seinem Team.

Ablösesumme 300.000 Euro

Schröders Suche nach seinem zweiten Cheftrainer nach dem Fehlgriff Kramer zog sich unerwartet in die Länge. Ursprünglich wollte der Sportdirektor noch in der vergangenen Woche einen neuen Chefcoach verpflichten, doch bei Bruno Labbadia und dem Österreicher Christian Ilzer holte er sich Absagen. Der Ex-Bochumer Reis, mit dem Schalke bereits im vergangenen Sommer gesprochen hatte, rückte auf der Kandidatenliste wieder nach oben. Doch der VfL gab ihn nicht ohne Weiteres frei.

Nach Informationen von Sky zahlt Schalke nun für die Dienste von Reis eine Ablösesumme in Höhe von rund 300.000 Euro inklusive eventueller Boni an die Bochumer. Der neue Coach soll dabei sogar einen größeren Teil seiner Ablöse aus eigener Tasche bezahlen. Am Nachmittag, nachdem Schröder der Mannschaft seine Entscheidung mitgeteilt hatte, leitete erneut Interimscoach Matthias Kreutzer das Training. Nun wird Reis den Tabellenletzten übernehmen. Er soll am Donnerstagvormittag offiziell vorgestellt werden.

Schröder hatte zur Saison 2021/22 beim da abgestiegenen Revierklub das Amt als Sportdirektor angetreten und mit kluger und kostengünstiger Transferpolitik zur Rückkehr des Traditionsklubs in die Bundesliga beigetragen. Doch nach der jüngsten sportlichen Talfahrt mit sechs Pflichtspiel-Niederlagen in Serie, die Kramer den Job kostete, war auch der gebürtige Arnsberger zunehmend unter Druck geraten.