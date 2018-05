Technik

Angriff auf Amazon und Google: Apple HomePod kommt am 18. Juni

Im Juni 2017 stellt Apple seinen smarten Lautsprecher vor. Doch der Verkaufsstart hierzulande zieht sich. Nun steht der Termin für den HomePod mit digitalem Assistenten fest.

Apple wird den Verkauf seines vernetzten Lautsprechers HomePod in Deutschland am 18. Juni starten. Der Konzern hatte angekündigt, das Gerät im "Frühjahr" nach Deutschland zu bringen. Zusammen mit Deutschland kommt der HomePod auch in Frankreich und Kanada auf den Markt.

Im Geschäft mit smarten Lautsprechern mit digitalen Assistenten an Bord führt mit Abstand Vorreiter Amazon. Google und Apple sind auf Aufholjagd.

Apple hatte den HomePod mit seiner Assistenzsoftware Siri erstmals im Juni 2017 vorgestellt. Der Konzern wollte ihn ursprünglich noch bis Ende vergangenen Jahres herausbringen. Doch die Entwicklung dauerte länger und das Gerät kam in den USA erst im Februar in den Handel.

Quelle: n-tv.de