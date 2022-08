Trotz hoher Inflation und düsteren Wirtschaftsaussichten erwartet Apple keinen Nachfrageeinbruch. Sein neues iPhone will der Techriese einem Bericht zufolge Anfang September vorstellen. Es soll nicht die einzige Neuheit sein.

Apple will einem Bericht zufolge voraussichtlich am 7. September seine neuesten iPhones und Smartwatches vorstellen. Das meldet die Finanznachrichtenagentur Bloomberg News unter Berufung auf Insider. Demnach plant der US-Konzern an dem Tag die Präsentation des iPhone 14, des iPhone 14 Pro und der Apple Watch Series 8.

Das iPhone 14 wird Berichten zufolge mit einer besseren Kamera ausgestattet sein, aber ansonsten nur geringfügige technische Verbesserungen aufweisen. Außerdem werde es eine Version mit einem 6,7-Zoll-Bildschirm geben, während Apple offenbar auf die 5,4-Zoll-Mini-Version des Modells verzichten wolle. Die Pro-Version soll einen schnelleren Chip bekommen. Auch Videoaufnahmen und der Akku sollen besser werden. Die Präsentation soll demnach auch diesmal gestreamt werden.

Mitarbeiter von Apple Stores sollen sich den weiteren Angaben zufolge auf einen großen Produkt-Launch am Freitag, den 16. September, vorbereiten. Trotz der hohen Inflation und düsteren Wirtschaftsprognosen rechnet das Unternehmen demnach nicht mit einem Einbruch der Nachfrage. Das Konzernpersonal soll ab dem 5. September drei Tage lang vor Ort arbeiten.

Eine Apple-Sprecherin wollte den Präsentationstermin nicht kommentieren. Die erste Septemberhälfte ist allerdings der übliche Zeitraum, in dem das Unternehmen die neueste iPhone-Version vorstellt. Auch die neuen Betriebssysteme für iPhone und Apple Watch sollen dem Bericht zufolge im September präsentiert werden. Im Juni hatte Apple seine jüngsten Software-Updates vorgestellt.