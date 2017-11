Technik

Black Friday und Cyber Monday: Auch Top-Smartphones sind jetzt günstiger

Smartphones stehen auf vielen Wunschlisten für Weihnachten. Vielleicht ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, ein Gerät zu kaufen, denn es ist Schnäppchen-Hochsaison. Man muss nur die guten von den schlechten Angeboten unterscheiden.

Rund einen Monat vor dem Weihnachtsfest überbieten sich Amazon & Co. gegenseitig mit Super-Sonderangeboten zu elektronischen Artikeln. Darunter sind auch zahlreiche Smartphones, die es nur jetzt in den Wochen um den "Black Friday" (24. 11.) und den "Cyber Monday" (27.11) so günstig geben soll - und natürlich nur, "so lange der Vorrat reicht". Wie bei vielen der vermeintlichen Schnäppchen muss man aber genau hinsehen, ob die Preise tatsächlich so günstig sind, wie die Superlative der Händler versprechen. Oft basieren die Rabatte nämlich auf den unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP), die mit der Shop-Realität gewöhnlich nur wenig zu tun haben. Nur sehr, sehr wenige Smartphone-Schnäppchen sind tatsächlich heiß, andere sind gut, man spart aber weniger als erwartet.

Galaxy S8 300 Euro unter UVP

Ganz oben auf vielen Wunschlisten steht Samsungs aktuelles Top-Smartphone Galaxy S8. Im April kam es für rund 800 Euro auf den Markt, bei Saturn kostet es inzwischen online schon regulär nur noch 600 Euro. Im Rahmen der "Black Week" werden beim Kauf zusätzlich 100 Euro abgezogen, also gibt's das S8 jetzt für 500 Euro. Der Preis ist gut, günstiger findet man das Smartphone derzeit kaum. Immerhin spart man im Vergleich zu anderen Online-Angeboten 50 Euro. Vermutlich bekommt man das Galaxy S8 aber nach Weihnachten ähnlich günstig. Denn das S9 steht bereits in den Startlöchern und der Kaufrausch zum Fest ist dann vorbei.

Saturn bietet aktuell auch das Honor 8 für 280 Euro an. Auch dieser Preis wird derzeit nicht unterboten und das schicke Gerät ist sein Geld wert. Doch bevor man zuschlägt, sollte man abwarten, was Honor am kommenden Freitag als "Deal des Jahres" auspackt. Im vergangenen Jahr bot es das Honor 8 100 Euro günstiger als regulär an, was damals kein Online-Händler toppen konnte. Sicher ist, das diesmal der Nachfolger Honor 9 im Angebot ist. beträgt der Rabatt erneut 100 Euro, würde es voraussichtlich 330 Euro oder sogar weniger kosten, aktuell ist es bereits auf 400 Euro heruntergesetzt. Da lohnt es sich kaum, das ein Jahr ältere Modell zu kaufen. Falls der Preisnachlass geringer ausfällt, kann man sich ja immer noch fürs Honor 8 entscheiden. Wer einen schmalen Geldbeutel hat, kann auch ein Auge auf das gute Mittelklasse-Handy Honor 6X werfen, das ebenfalls ein "Deal des Jahres" sein wird. Im Moment steht es im Firmen-Shop für 240 Euro, man darf also auf einen Preis unter 200 Euro hoffen.

Manchmal nur ein paar Euro

Fast gar nicht lohnen sich dagegen die "Weihnachtsangebote" von HTC. Das U11 gibt's dort aktuell 20 Prozent günstiger ab 520 Euro. Um das Angebot zu nutzen, muss man sich aber als "Clubmitglied" mit einer E-Mail-Adresse registrieren. Das kann man sich aber sparen, wenn man woanders 10 Euro mehr investiert. Auch das stärker ausgestattete U11+ ist um 10 Prozent auf rund 720 Euro heruntergesetzt. Das Gerät kann aber erst vorbestellt werden, weil es noch nicht im Handel ist. Dort angekommen, wird es aber sicher nicht lange zur UVP angeboten, sondern wahrscheinlich bald schon günstiger als das Weihnachtsangebot von HTC.

Auch Sony wird am 24. November in die Schnäppchen-Offensive gehen. Welche Geräte dann auf der Webseite der Japaner zu finden sein werden, ist noch offen. Zu viel darf man sich aber auch hier nicht erwarten, 30 Prozent weniger als die unverbindliche Preisempfehlung wären schon sehr ordentlich. Das Gleiche gilt für Smartphones, die Amazon in die tagesaktuellen Angebote seiner "Cyber-Monday-Woche" aufnimmt. Echte Schnäppchen werden auch hier rar sein und man darf sich von großen Prozentzahlen nicht ins Bockshorn jagen lassen.

Auch iPhones günstiger

Ein Preisvergleich schafft schnell Klarheit, ob ein Angebot wirklich günstig ist. Und da sieht es bei Smartphones grundsätzlich am "Black Friday" besser aus als für andere Technik, wie eine Analyse von Idealo zeigt. Durchschnittlich gaben im vergangenen Jahr Händler 20 Prozent Rabatt, der höchste Preisnachlass betrug 43 Prozent. Ganz wichtig: Nicht zur unverbindlichen Preisempfehlung, sondern zum Durchschnittspreis. Und sogar iPhones gibt's in den Tagen um den Kaufrausch-Freitag ein bisschen günstiger. Das iPhone 7 war beispielsweise fast neun Prozent günstiger als sonst.

Quelle: n-tv.de