Seit gut fünf Jahren ist die Playstation 4 auf dem Markt. Wie Hersteller Sony nun mitteilt, soll das Nachfolgemodell Ende kommenden Jahres in den Handel kommen. Auch zu den Neuerungen der Spielkonsole äußern sich die Japaner.

Elektronik-Konzern Sony will gegen Ende kommenden Jahres die Playstation 5 herausbringen, die Videospielkonsole der nächsten Generation. Die Playstation 5 soll pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2020 herauskommen - damit wird Sonys profitabelstes Geschäft einem harten Wettbewerbstest unterzogen. Einen Preis wollte Sony für die Konsole noch nicht nennen.

Sony hatte bereits verraten, dass mit der Playstation 5 im kommenden Jahr zu rechnen sei, hatte aber keine weiteren Details genannt. Wettbewerber Microsoft hat bereits mitgeteilt, dass die Xbox Spielekonsole der nächsten Generation, die den Codenamen "Project Scarlett" trägt, bis Ende 2020 auf dem Markt sein werde.

Die Playstation 5 wird laut Sony über verbesserte Grafiken verfügen, einschließlich Ray-Tracing - eine datenintensiven Technologie, mit der realistisch simuliert werden kann, wie Licht in einer sich schnell bewegenden Szene auf Objekte trifft und diese reflektiert. Sie wird auch eine Komponente haben, die ein schnelles Hochladen von Spielen ermöglicht, sowie eine Funktion in der Konsolen-Steuerung, die diese in Reaktion auf Szenen des Spiels vibrieren oder zittern lässt.

"Man spürt wirklich eine größere Bandbreite an Feedback, so dass sich der Aufprall auf eine Wand in einem Rennwagen ganz anders anfühlt als ein Angriff auf dem Fußballfeld", schreibt Sony Playstation-Chef Jim Ryan in einem Blog. Mit der Playstation 4 steuerte das Geschäft mit Spielen und Netzwerkdienstleistungen im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 20 Milliarden US-Dollar zu Sonys Umsatz und fast 3 Milliarden Dollar zum operativem Gewinn bei.