Wohnzimmer-Spaß für Jung und Alt: Super Mario Party liefert Minispiel-Wahnsinn

Von Michael Bauer

In Super Mario Party darf wieder gepuzzelt, gebastelt, gesammelt und draufgehauen werden - Verbrüderungen und Intrigen mit inbegriffen. Die Videospielreihe macht nun erstmals auf der Nintendo Switch halt und begeistert nicht nur Kids.

Wann sind Sie zuletzt an einem Tag mit ihren Freunden um die Wette geradelt, haben einen Fleischwürfel schön gleichmäßig angebraten und anschließend eine Horde Baby-Pinguine zusammengetrieben? Super Mario Party macht's möglich. Mit der Fortsetzung der Reihe gelingt Nintendo ein Partyerlebnis ohne Altersbegrenzung. Maximal vier Spieler kämpfen in bis zu 80 Minispielen um die Vorherrschaft im Wohnzimmer.

In der bekannten virtuellen Brettspiel-Variante können Partnerschaften geschlossen oder Intrigen geschmiedet werden. Wichtig ist nur: In den vier unterschiedlichen Themenwelten aus dem Mario-Universum müssen so viele Sterne wie möglich gesammelt werden. Mit Spezialwürfeln, Aktionsfeldern und Items dürfen sich die Spieler dabei gegenseitig bearbeiten.

Wer es kooperativer mag, der wird sich beim "Raft-Abenteuer" wohler fühlen. Hier muss erst gemeinsam auf einem reißenden Fluss gepaddelt und Hindernissen ausgewichen werden, anschließend geht es in die Mini-Games - und auch hier kommt es auf Teamwork an. Runter vom Fluss und rauf auf die Tanzfläche heißt es im Modus "Beat-Bühne". Hier darf mit dem Joy-Con in der Hand zu den Lieblingssongs abgezappelt werden.

Online geht der Party die Puste aus

"Super Mario Party" ist allerdings kein Spiel für Solokünstler. Denn der Onlinemodus hat seine Tücken. Im "Online-Mariothon" sollen sich Zocker auf der ganzen Welt messen, doch Verbindungsabbrüche und Ruckler rauben regelmäßig den Spielspaß. Dazu kommt: Viele der Mini-Spiele sind für eine kompetitive Online-Variante auch zu einfach gestrickt.

Dafür weiß die Optik des Spiels durchaus zu überzeugen. Die Welten sind gewohnt liebevoll gestaltet und warten mit so ziemlich allen Charakteren aus dem Super-Mario-Universum auf. Es ist alles kindgerecht gehalten, bleibt jedoch actionreich ohne aber in irgendeiner Form Gewalt ins Spiel zu bringen. Das höchste der Gefühle sind da die Watschen für die Konkurrenten, wenn man sich im Mini-Spiel "Knipskeilerei" um den besten Platz auf dem Gruppenfoto kabbeln muss.

Die Joy-Cons machen das Spiel zu einem echten Erlebnis, sind aber auch zwingend notwendig, denn weder der Controller noch die Handheld-Variante funktionieren bei Mario Party. Die Joy-Cons simulieren je nach Bedarf ein Lenkrad, Schläger oder Gamepad und lassen den Spieler richtig mitfiebern. In Koop-Spielen bedarf es sogar eines virtuellen "High Five" bevor es in die nächste Runde geht.

Der Mario-Charme bleibt erhalten

Die einzelnen Kurzspielchen sind varianten- und detailreich. Es wird gepuzzelt, gebastelt, gesammelt und draufgehauen. Aber auch Denk- und Konzentrationsspiele verlangen die volle Aufmerksamkeit und manchmal sogar das Rhythmusgefühl der Spieler. Echte Highlights sind der richtige Schwung in der Baseball-Disco, das Spiel "Bonbonglas Balance" und das Fassrennen.

Vom Prinzip ähnelt Super Mario Party zwar dem Vorgänger auf der Nintendo Wii, aber viele der Minispiele sind neu oder frisch aufgelegt. Zu viert erreicht der Party-Spaß wohl das Maximum, denn nichts ist langweiliger als dem Computer beim Würfeln zuschauen zu müssen. Der Wiederspielwert dürfte allerdings nicht allzu hoch sein - zumindest bei Erwachsenen - da man schnell alle Minispiele kennt und es vielleicht auf Dauer langweilig wird. Dennoch bringen niedliche Figuren und liebevoll gemachte Animationen den einzigartigen Mario-Charme gekonnt rüber. Für einen geselligen Abend mit Freunden oder den Kids ist das Spiel perfekt.

"Super Mario Party" ist seit dem 5. Oktober für die Nintendo Switch erhältlich.

Quelle: n-tv.de