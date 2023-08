Die Gamescom findet zwar im Sommer statt, viele der dort präsentierten Titel werden Zocker aber erst im Herbst begeistern. Die Messe in Köln bietet eigentlich für jeden Geschmack etwas: Action-, Rollen- und Partyspiele finden sich in allen Formen. ntv.de zeigt einige Höhepunkte der Messe, die in den kommenden Monaten auf Fans von Videospielen zukommen.

"Starfield" (6. September)

Bislang ist "Starfield" von Microsoft und Bethesda nur ein ganz großes Versprechen, das auf vielen Videopräsentationen der Entwickler und einer riesigen Marketingkampagne für die Xbox fußt. Den Exklusivtitel hat gefühlt noch niemand angespielt und auch auf der Gamescom gab es erneut nur Videomaterial. Darin war erstmals der Einstieg in die Story und den Charakter-Editor zu sehen.

Entwickler Bethesda setzt hier auf Tiefe und Individualität, das können schon mal zwei wichtige Erfolgsfaktoren werden. Der Auftakt in das Weltraumabenteuer bietet schon mal alles, was man sich so von "Starfield" wünscht: atemberaubende Planeten, heiße Shooter-Gefechte mit Weltraumpiraten und Verfolgungsjagden mit Raumschiffen. "To big to fail" könnte im Fall des AAA-Titels gelten, die Vorzeichen sehen zumindest gut aus.

"Mortal Kombat 1" (19. September)

Nach "Mortal Kombat 11" kommt - etwas überraschend - keine Fortsetzung, sondern eine Art Reboot. "Mortal Kombat 1" wartet mit einer neuen Origin-Geschichte zu Kung Lao und Raiden auf, die bekannten Charaktere bekommen neue Rollen im Mortal-Kombat-Universum. Wir konnten das Spiel auf der Gamescom bereits antesten und die vielen Vorschusslorbeeren sind berechtigt. Als erster Teil der Reihe, der für die aktuelle Konsolengeneration auf den Markt kommt, ist die Grafik ein echtes Pfund. Auch die Inszenierung des Story-Modus hat den Charme des Eastern-Kinos gepaart mit dem Hollywood-Bombast, den das Spiel dank seiner fantastischen Kämpfer mit sich bringt.

Und die Duelle fühlen sich richtig knackig an. Neben den besonders brutalen Finishing Moves gibt es noch toll inszenierte "Fatal Blows", die besonders viel Schaden anrichten. Dazu haben die Spieler in den meisten Fällen einen Cameo-Kämpfer an ihrer Seite, der für einen Angriff mit in die Arena stürmt. Mit dem "Invasion"-Modus bietet das Spiel sogar eine Art Season-Pass, bei dem sich im Wechsel verschieden Areale erkunden und durchkämpfen lassen. Nach "Street Fighter 6" wird 2023 wohl das Jahr der Prügelspiele.

"Party Animals" (20. September)

Der Name des Xbox-Titels "Party Animals" ist selbsterklärend. Knuffige Tierfiguren prügeln sich in verschiedenen Mini-Spielen. Maximal im 4-gegen-4 treten Zocker online oder an einer Konsole gegeneinander ein. Dabei wird gerauft, gezerrt und geprügelt, was das Zeug hält. Das Spiel erinnert stark an "Gangbeasts" - auch in der tierischen Xbox-Variante müssen die Gegner teilweise von Plattformen geschubst oder geprügelt werden.

Die Figuren selbst bewegen sich nicht kontrolliert, sondern sehr wacklig, wirken fast schon sturzbesoffen. Die wankenden Bewegungen machen den Charme des Spiels teilweise aus. Ein Mini-Gorilla mit Schlagseite - das hat schon was. Überhaupt sind die animalischen Figuren zudem mit zahlreichen optischen Accessoires auszustatten. In der Anspiel-Session wurde schnell klar, dass der Spaß kein Alter kennt.

"Lords of the Fallen" (13. Oktober)

Nachschub für die Fans von virtueller Selbstfolter und Spielen aus dem Bereich der "Soulslike". Mit neuen Ansätzen wollen die Entwickler von CI Games zu Genreprimus Fromsoftware aufschließen. Die düstere Fantasywelt, in der Mann mittels einer Lampe zwischen zwei Welten wandeln kann und Untote und Monster tötet, hat das Potenzial ein großer Hit im Herbst zu werden.

Während die Fans auf der Gamescom nur einen Trailer zu sehen bekamen, konnten wir das Game schon anspielen. Leider unterliegt die Anspielsession noch einem Embargo. Aber so viel kann man sagen. Eine Enttäuschung für Fans des Genres wird "Lords of the Fallen" definitiv nicht. Wer auf knüppelharte Bosskämpfe steht, dürfte seine Freude haben.

"Gangs of Sherwood" (19. Oktober)

Robin Hood nur etwas anders, haben sich die französischen Entwickler von Appeal Studios wohl gedacht. In der mittelalterlichen Welt rund um den Sherwood Forest gibt es unerwarteterweise Kanonen und Magie. Robin, Bruder Tuck, Lady Marian und Little John können im Koop als Figuren gespielt werden, jeder mit unterschiedlichen Fähigkeiten.

Mit einer Mischung aus Angriffskombos und Spezialattacken stürzt man sich in die Gefechte mit Dutzenden Gegnern. Spektakulär wirken vor allem die Finisher. Der Look ist eine Mischung aus Comic und Augsburger Puppenkiste, passt aber zu den effektvoll inszenierten Kampfsequenzen. Solo-Zocker kommen zwar auch auf ihre Kosten, so richtig Spaß macht das Spiel aber erst im Koop.