In Rom geht am Flughafen Fiumicino durch die Streiks gar nichts mehr.

Nichts geht mehr an viele Flughäfen in Italien. Streiks von Bodenpersonal und einigen Piloten sorgen für den Ausfall von rund 1000 Flügen. Auch Flüge von und nach Deutschland sind betroffen. Im belgischen Charleroi müssen sich Urlauber ebenfalls gedulden.

Wegen eines Streiks des Bodenpersonals sind am heutigen Samstag in Italien rund tausend Flüge ausgefallen. Betroffen waren etwa 250.000 Reisende, wie die Behörden mitteilten. Der Streik begann um 10 Uhr und sollte bis 18 Uhr dauern. Auch in Belgien gab es einen Streik im Flugverkehr. Dort wurden wegen einer Arbeitsniederlegung der Piloten von Ryanair 250 Flüge am Flughafen Charleroi in Brüssel abgesagt.

Am Flughafen in Rom wurden am heutigen Samstag 200 Flüge gestrichen. Zusätzlich zum Bodenpersonal streiken die Piloten von Malta Air, die in Italien die Ryanair-Flüge steuern, von 12 bis 16 Uhr. Auch bei der Billigfluggesellschaft Vueling sind am Samstag von 10 Uhr bis 18 Uhr Piloten und Flugbegleiter zum Streik aufgerufen. Insgesamt fast 150 Flüge entfielen an den beiden Flughäfen in Mailand und je etwa 30 in Turin und Palermo.

Zahlreiche Flüge von und nach Deutschland wurden gestrichen. So fallen etwa Flugverbindungen von Rom-Fiumicino nach München, Köln, Hamburg oder Frankfurt im Zeitraum des Ausstands aus. Ebenso vom Flughafen Mailand-Malpensa in Norditalien wurden Flüge nach Deutschland gestrichen. Außerdem wurden Flüge von deutschen Flughäfen nach Italien gecancelt. Deutsche Reisende werden daher aufgefordert, sich über den Status ihrer Flüge zu informieren.

Italienische Medien warnen vor einem "schwarzen Samstag" im Flugverkehr. Verkehrsminister Matteo Salvini rief die Streikenden dazu auf, "gesunden Menschenverstand" walten zu lassen, um nicht "Millionen anderer Arbeiter und Touristen" zu schaden.

In Belgien seien 20.000 Reisende betroffen, die am Flughafen Charleroi abfliegen oder landen hätten sollen, sagte die Flughafenleitung der Nachrichtenagentur AFP.