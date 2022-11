Bank of England hebt Leitzins auf 3 Prozent an

Achte Erhöhung in Folge Bank of England hebt Leitzins auf 3 Prozent an

Es ist die achte Zinserhöhung seit Dezember 2021 und der höchste Anstieg seit mehr als 30 Jahren: Die Notenbank Großbritanniens nimmt einen Zinssprung um 0,75 Prozentpunkte auf 3,00 Prozent vor. Der Schritt kommt nicht unerwartet, die Entscheidung fiel jedoch nicht einstimmig.

Die britische Notenbank hat ihr Tempo bei den Zinserhöhungen wie erwartet beschleunigt. Der Leitzins steigt um 0,75 Prozentpunkte auf 3,00 Prozent, wie die Bank of England nach ihrer Zinssitzung in London mitteilte. Analysten hatten mit dem Schritt überwiegend gerechnet. Zuletzt war der Leitzins nur um 0,5 Prozentpunkte angehoben worden. Es ist die mittlerweile achte Zinserhöhung seit Dezember 2021 und zugleich der höchste Anstieg seit 1989.

Die Entscheidung für die Zinserhöhung war nicht einstimmig. Im neunköpfigen geldpolitischen Ausschuss MPC stimmten sieben Mitglieder für diesen Zinsschritt, ein Mitglied votierte für eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte und ein Vertreter für 0,50 Prozentpunkte. Der Schritt soll helfen, die hohe Inflation im Land zu bekämpfen. Sie erreichte im Oktober nach Schätzung der Bank ein neues Rekordhoch von 10,9 Prozent im Jahresvergleich.

Auch in Norwegen erhöhte die Zentralbank ihren Leitzins. Er steigt um 0,25 Punkte auf 2,5 Prozent, wie die Notenbank mitteilte. Es war die vierte Erhöhung in Folge, aber niedriger als die vorherigen drei. Allerdings kündigte die Norge Bank an, sie plane im Dezember voraussichtlich einen weiteren Zinsschritt, um die Inflation zu bekämpfen. Gleichzeitig laufe die Wirtschaft gut und die Arbeitslosigkeit sei auf einem Rekordtief.

Am Mittwoch hatte die US-Notenbank im Kampf gegen die hartnäckig hohe Inflation den Leitzins um weitere 0,75 Prozentpunkte angehoben. Die neue Zinsspanne liegt dort nun zwischen 3,75 und 4,0 Prozent und damit auf dem höchsten Niveau seit Januar 2008. Es war bereits die sechste Anhebung des Leitzinses in diesem Jahr und die vierte Anhebung um 0,75 Prozentpunkte in Folge.