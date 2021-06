Der Emissionshandel innerhalb der EU soll den CO2-Ausstoß verringern. Bei den deutschen Fabriken ist das gelungen. Im Vergleich zum Vorjahr stoßen sie zwölf Prozent weniger Treibhausgase aus. Der Luftverkehr kommt auf Einsparungen von fast 60 Prozent. Das ist allerdings das Verdienst des Coronavirus.

Die im europäischen Emissionshandelssystem erfassten deutschen Fabriken und Anlagen haben im vergangenen Jahr 12 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen als 2019. Die 1817 stationären Anlagen in Deutschland kamen 2020 auf rund 320 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente, wie die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) berichtete. Das waren 33 Prozent weniger als noch 2013.

Der Europäische Emissionshandel soll die Treibhausgase in der gesamten EU senken. Für jede Tonne CO2, die in die Atmosphäre gelangt, brauchen die Verursacher eine Berechtigung. Diese Zertifikate können gehandelt werden. Jährlich sinkt die erlaubte Gesamtmenge, sodass Zertifikate teurer werden. Je höher der Preis, desto eher lohnt sich der Umstieg auf Technik ohne CO2, also ohne Kohle, Öl oder Gas. Zuletzt waren die Preise gestiegen.

Dem DEHSt-Bericht zufolge ist auch der Ausstoß im Luftverkehr deutlich gesunken. Die Emissionen der von Deutschland verwalteten Luftfahrzeugbetreiber beliefen sich demnach 2020 auf etwa 4 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Das entspricht im Vergleich zu 2019 einem Rückgang um 58 Prozent.

UBA: Rückgang mit Pandemie-Effekt

Der europäische Handel mit Emissionsrechten umfasst Fabriken, Kraftwerke und Fluggesellschaften. Den Gesamtrückgang führen die Experten vor allem auf Minderungen in der Energiewirtschaft und Effekte der Corona-Pandemie zurück.

Demnach sank der Ausstoß deutscher Energieanlagen im Vergleich zum Vorjahr um etwa 15 Prozent auf 207 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Maßgeblich waren zurückgehende Stein- und Braunkohleemissionen. Auch die Emissionen der energieintensiven Industrie in Deutschland fielen um 5 Prozent auf 114 Millionen Tonnen Treibhausgase. Die größten Rückgänge verzeichnete dabei die Eisen- und Stahlindustrie mit minus 12 Prozent, gefolgt von Industrie- und Baukalk mit minus 7 Prozent.

Nahezu unverändert blieb dagegen der Ausstoß der Anlagen zur Zementklinkerherstellung und der chemischen Industrie. "Wir haben 2020 erneut einen großen Schritt beim Klimaschutz geschafft", erklärte der Präsident des Umweltbundesamtes (UBA), Dirk Messner. Zugleich wies er aber auf den starken Pandemie-Effekt hin. "Insbesondere im Bereich der Industrieanlagen dürfte der Emissionsrückgang nicht nachhaltig sein."