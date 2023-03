Der angekündigte Warnstreik am kommenden Montag droht den Flugverkehr in Deutschland weitgehend lahmzulegen. Dem Flughafenverband zufolge werden Hunderttausende Passagiere betroffen sein. Die Deutsche Bahn spricht von einer "grundlosen" Aktion der Gewerkschaften.

Nach der Warnstreikankündigung von Gewerkschaften gibt es am kommenden Montag keinen regulären Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen. "Alle Aufgaben, die einen vollumfänglichen Flugbetrieb ermöglichen", seien aufgrund des Warnstreiks ausgesetzt, teilte die Betreibergesellschaft Fraport mit. "Fraport bittet Passagiere daher dringend, von einer Anreise zum Flughafen abzusehen." Auch Umsteigeverkehre könnten am größten deutschen Flughafen nicht stattfinden. Fraport zufolge waren an diesem Tag ursprünglich etwa 1170 Starts und Landungen mit insgesamt rund 160.000 Passagieren geplant.

Nach Einschätzung des Flughafenverbands ADV wird der Warnstreik an den Flughäfen insgesamt Hunderttausende Passagiere treffen. "Rund 380.000 Geschäfts- und Privatreisende werden ihren Flug nicht antreten können", teilte der Verband in Berlin mit. Der ADV sprach von "Streikeskalation nach französischem Vorbild". Ein ganzes Land werde vom internationalen Luftverkehr abgeschnitten. "Die Gewerkschaften verabschieden sich von der bewährten Tradition, dass in Deutschland Lösungen am Verhandlungstisch erreicht werden", kritisierte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel.

Das Unverständnis bei den Flughäfen sei deshalb so groß, weil nächste Woche Tarifgespräche in Potsdam in dritter Runde bevorstünden, hieß es weiter. Die jüngste Serie der Warnstreiks an Flughäfen brächten erhebliche Folgeprobleme mit sich. "Das Image des Luftverkehrsstandorts Deutschland bei internationalen Reisenden nimmt Schaden."

Bahn kritisiert Streik als "unnötig"

Der Personalvorstand der Deutschen Bahn, Martin Seiler, rechnet wegen des großangelegten Warnstreiks am kommenden Montag mit einem nahezu vollständigen Stillstand auf der Schiene. "Wir gehen davon aus, dass am Montag das Land lahmgelegt ist, und dass so gut wie kein Eisenbahnverkehr möglich ist", sagte er in Berlin. "Selbstverständlich sind wir auch in solchen Situationen in sehr großem Umfang zur Kulanz bereit." Allen Fahrgästen riet er dennoch: "Jeder, der umdisponieren kann, sollte das auch entsprechend tun."

Die Bahn kritisierte den Arbeitskampf als "grundlos und unnötig". "Die EVG muss sich ihrer Verantwortung stellen und umgehend an den Verhandlungstisch zurückkehren", forderte Seiler. "Unsere Mitarbeitenden und Fahrgäste brauchen jetzt eine zügige Lösung, keinen großen Warnstreik." Die Bahn habe ein "verantwortungsvolles Angebot vorgelegt" und sei "zu jeder Zeit gesprächsbereit". Der nächste reguläre Verhandlungstermin Ende April sei viel zu spät.

Auch bei den Kommunen herrscht Unmut über den angekündigten Warnstreik. "Ein solcher Streiktag ist nicht ok in einer Situation, in der Forderung und Angebot zwar noch auseinander liegen, aber die dritte Verhandlungsrunde unmittelbar ansteht", sagte die Präsidentin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, Karin Welge. "Die Gewerkschaften sollten aufpassen, dass sie nicht überziehen."

Auch Schifffahrt betroffen

Der Gewerkschaft Verdi zufolge wird auch die Schifffahrt stark beeinträchtigt sein. Sowohl zahlreiche Schleusen auf wichtigen Wasserstraßen würden bestreikt als auch der Hamburger Hafen, sagte Verdi-Vize Christine Behle. "In bestimmten Bereichen, da wird es nicht weitergehen." Demnach werden große Schiffe beispielsweise den Hamburger Hafen nicht anlaufen können. Zudem soll es zu deutlichen Verzögerungen bei der Beladung von Schiffen kommen.

In der deutschen Konjunktur wird der Warnstreik Ökonomen zufolge jedoch keine sichtbaren Bremsspuren hinterlassen. "Es braucht schon mehrtägige Streiks, um einen entsprechenden Effekt auszulösen", sagte Ökonom Thomas Puls vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Durch die aktuelle Welle von Warnstreiks - die nun auf ihren vorläufigen Höhepunkt zusteuert - würden vor allem verdeckte Kosten entstehen, etwa durch Umplanungen. "Statistisch greifbar wird es aber erst, wenn Produktionen angepasst werden - und das wird erfahrungsgemäß ab etwa fünf Streiktagen ein Thema", sagte Puls.

Ähnlich wird das vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) eingeschätzt. "Der gesamtwirtschaftliche Arbeitsausfall infolge von Streiks war in der Vergangenheit vernachlässigbar", sagte IfW-Arbeitsmarktexperte Dominik Groll. "Dementsprechend dürfte hiervon auch kein nennenswerter Effekt auf die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung ausgegangen und auch im laufenden Jahr nicht zu erwarten sein."

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte zusammen mit der Gewerkschaft Verdi zu umfangreichen bundesweiten Warnstreiks im Verkehrssektor am Montag aufgerufen. Der Fern- und Regionalverkehr der Bahn ist am Montag von dem Warnstreik ebenso betroffen wie die meisten deutschen Flughäfen, Autobahnen, Wasserstraßen sowie der Nahverkehr in zahlreichen Bundesländern und Kommunen.