Bericht über Google-Attacke Microsoft investiert in "erschreckend gutes" ChatGPT

Seit November begeistert die Sprachsoftware ChatGPT mit ihren Texten viele Millionen Nutzer. Auch Microsoft glaubt an die Fähigkeiten der Künstlichen Intelligenz und lässt sich eine Beteiligung viel Geld kosten. Das Ziel scheint ein Angriff auf Google.

Microsoft plant offenbar eine milliardenschwere Beteiligung im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI). Der Softwarekonzern wolle zehn Milliarden Dollar in OpenAI investieren und sich damit 49 Prozent an dem Anbieter der Chatbot-Software ChatGPT sichern, berichtet die Webseite Semafor unter Berufung auf Insider. An dem Deal beteiligen sich demnach auch Wagniskapitalgeber.

Microsoft wollte sich auf Anfrage zu dem Thema nicht äußern. Auch OpenAI war für einen Kommentar nicht zu erreichen. Das "Wall Street Journal" hatte bereits in der vergangenen Woche berichtet, dass Investoren wie Thrive Capital oder Founders Fund über den Kauf von OpenAI-Anteilen verhandeln und die Bewertung des KI-Spezialisten auf etwa 29 Milliarden Dollar beziffern.

OpenAI hatte die neueste Version von ChatGPT im November der Öffentlichkeit präsentiert. Der Chatbot kann eine Konversation mit einem Menschen simulieren. Nutzer können vollständige Fragen formulieren, auf die das Programm in natürlicher Sprache antwortet. Es kann auch auf Grundlage von Fragen oder Stichwörtern eigene Texte erstellen. Allein in der ersten Woche nach Freischaltung des Programms hätten mehr als eine Million Nutzer ChatGPT ausprobiert, sagte OpenAI-Mitgründer und Firmenchef Sam Altman. Microsoft interessiert sich Berichten zufolge vor allem für die KI, um sie in seine Suchmaschine Bing einzubinden.

"Plausible, aber falsche Antworten"

Gegründet wurde OpenAI 2015 unter anderem von Firmenchef Sam Altman, Tesla- und Twitter-Chef Elon Musk sowie dem PayPal-Mitgründer und Trump-Vertrauten Peter Thiel. Im Jahr 2019 wurde ein gewinnorientierter Ableger ins Leben gerufen, um externe Investitionen einzusammeln. Damals hatte Microsoft bereits eine Milliarde Dollar in OpenAI investiert. Musk verließ den Verwaltungsrat von OpenAI 2018, bezeichnete die Fähigkeiten von ChatGPT zuletzt allerdings als "erschreckend gut".

Allerdings hat ChatGPT nach Angaben von OpenAI die Tendenz, "plausibel klingende, aber falsche oder sinnlose Antworten" zu liefern. Die Behebung dieses Problems sei schwierig. Außerdem können durch KI Vorurteile zu ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht oder Kultur weiterverbreitet werden. Auch Google und Amazon hatten mit ethisch fragwürdigen Entscheidungen ihrer jeweiligen KI-Projekte zu kämpfen. Bei anderen Unternehmen mussten Menschen eingreifen, um ein durch die Software verursachtes Chaos einzudämmen.