Mehr Druck in Dieselaffäre: Scheuer droht Daimler mit Milliardenstrafe

Nach Volkswagen könnte der Skandal um manipulierte Abgaswerte auch für Daimler teuer werden: Weil der Konzern in 750.000 Autos ein unzulässiges Abgasreinigungssystem eingebaut haben soll, erwägt Verkehrsminister Scheuer offenbar drastische Sanktionen.

Für Daimler kommt es im Dieselskandal womöglich knüppeldick: Sollte sich bewahrheiten, dass der Autokonzern ähnlich wie Konkurrent Volkswagen bei Abgaswerten geschummelt hat, droht den Stuttgartern einem Magazinbericht zufolge ein Ordnungsgeld von fast vier Milliarden Euro. Der "Spiegel" berichtet, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer habe beim Treffen mit Konzernchef Dieter Zetsche am Montag den Verdacht geäußert, dass in 750.000 Fahrzeugen von Mercedes ein unzulässiges Abgasreinigungssystem eingebaut sei. Pro Fahrzeug könne er bis zu 5000 Euro berechnen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hatte vorige Woche erstmals einen amtlichen Rückruf von fast 5000 Mercedes-Transportern vom Typ Vito angeordnet, weil darin eine unzulässige Abschalteinrichtung festgestellt wurde. Nach Volkswagen wäre Daimler damit der zweite deutsche Autobauer, der wegen Abgasmanipulationen am Pranger steht. Die Wolfsburger hatten erst nach massivem Druck der US-Umweltbehörden zugegeben, Dieselabgaswerte durch eine Abschalteinrichtung manipuliert zu haben. Diese erkennt, ob sich ein Auto auf einem Prüfstand befindet und reguliert nur dann den Stickoxidausstoß. Auf der Straße sind die Abgaswerte sehr viel höher.

Die Wiedergutmachung des Abgasskandals kostete den weltgrößten Autokonzern bislang mehr als 25 Milliarden Euro. Bei Daimler untersucht die Flensburger Zulassungsbehörde nun, ob die beim Vito entdeckte Software - oder Varianten davon - auch in anderen Modellen von Mercedes eingebaut sind. Zetsche soll dem Bundesverkehrsministerium binnen zwei Wochen Details präsentieren. Der "Spiegel" berichtet, die Untersuchungen an Dieselmodellen der viel verkauften C-Klasse seien weit fortgeschritten, die Indizien seien aus Sicht der Verkehrsbehörden erdrückend.

80.000 Autos könnte Rückruf drohen

Laut dem Nachrichtenmagazin sollen Daimler-Vertreter noch innerhalb der zweiwöchigen Frist bis zum nächsten Treffen Zetsches mit Scheuer zur Anhörung zum KBA geladen werden. Dabei gehe es um mindestens 80.000 Autos, denen ebenfalls ein Rückruf drohe. Daimler äußerte sich nicht. Man habe mit Verkehrsminister Scheuer Vertraulichkeit vereinbart, hieß es. Das Kraftfahrt-Bundesamt lehnte einen Kommentar ebenfalls ab. Vom Bundesverkehrsministerium ist bisher keine Stellungahme zu erhalten.

In Deutschland und den USA ermitteln Strafverfolger und Behörden schon länger, ob auch bei den Schwaben von Betrug die Rede sein kann. Hohe Bußgelder und Schadenersatzzahlungen könnten die Konsequenz sein, wie der Konzern schon 2017 warnte. Beim beanstandeten Mercedes-Vito ist ein Motor von Renault verbaut. In Frankreich laufen gegen Renault-Verantwortliche ebenfalls schon länger Ermittlungen wegen Dieselbetruges. Zetsche hatte bei dem Treffen mit Scheuer zu Wochenanfang nicht erkennen lassen, dass dem Unternehmen größere Probleme drohen könnten.

Beim Verlassen des Ministerium sagte er lediglich, es sei "ein gutes Gespräch" gewesen und man sehe sich in 14 Tagen wieder. Scheuer hatte der Automobilindutrie erst am Donnerstag in einem Zeitungsinterview im Diesel-Skandal mangelnden Aufklärungswillen vorgeworfen. Seitens der Unternehmen kämen Informationen oft nur häppchenweise ans Tageslicht. "Und wie im Fall Daimler kommt es vor, dass Hersteller Abschalteinrichtungen, die wir beanstanden, für legal halten und damit neue Diskussionen ausgelöst werden", hatte der CSU-Politiker gesagt.

Quelle: n-tv.de