Angeblich auf Wunsch der Belegschaft verschwinden vor zwei Jahren Fleischgerichte, einschließlich der beliebten Currywurst, von der Karte einer der Wolfsburger VW-Kantinen. Mit derselben Begründung wird der von Gerhard Schröder beschworene "Kraftriegel des Facharbeiters" nun zurückgeholt.

Ihr Verschwinden hatte vor zwei Jahren einen bundesweiten Aufschrei ausgelöst - jetzt ist sie wieder da: Die Currywurst und andere Fleisch- und Fischgerichte stehen seit einigen Wochen wieder auf der Speisekarte der Kantine im sogenannten Markenhochhaus des VW-Stammwerkes in Wolfsburg. Man folge damit einem "Wunsch der Belegschaft", teilte der Autokonzern der "Bild"-Zeitung mit.

Das Betriebsrestaurant im Markenhochhaus ist eine von vielen Kantinen im Wolfsburger Volkswagen-Werk mit seinen mehr als 60.000 Beschäftigten. In den meisten von ihnen wurde die Currywurst auch in den vergangenen Jahren weiter angeboten und lag Berichten zufolge auch auf dem Spitzenplatz der beliebtesten Gerichte. Im Markenhochaus, wo unter anderem der Vorstand der Marke VW untergebracht ist, sollte das Angebot dagegen stärker auf gesündere und vegetarische Gerichte ausgerichtet werden - auf Wunsch der Belegschaft, wie es auch damals hieß sowie aus Nachhaltigkeitsgründen. Fleisch gab es hier nur noch gelegentlich.

Auch wenn die Currywurst weiter für alle VW-Beschäftigten verfügbar war, wurde die Entscheidung kontrovers diskutiert. Gerhard Schröder, der als niedersächsischer Ministerpräsident in den 90er Jahren auch Aufsichtsratsmitglied von VW war, schrieb in einem Beitrag auf der Plattform Linkedin: "Wenn ich noch im Aufsichtsrat von VW säße, hätte es so etwas nicht gegeben." Und weiter: "Currywurst mit Pommes ist einer der Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion." Der Alt-Kanzler startete gar den Aufruf "#rettetdiecurrywurst".

Eine großangelegte Mitarbeiter-Befragung zum Thema Kantinenessen hat nun offenbar ganz andere Wünsche zutage befördert, als zwei Jahre zuvor angeführt wurden. Jedenfalls ist das Fleisch, einschließlich der Currywurst, seit dem 7. August zurück im Markenhochhaus. Gegenüber der "Bild" teilte VW mit: "Dem Wunsch der Belegschaft folgend, bietet das Betriebsrestaurant des Markenhochhauses seit dem 7.8.2023, neben den veganen und vegetarischen Speisen, eine zusätzliche Komponente mit Fisch oder Fleisch an."

Gegenüber dem NDR verwies eine Sprecherin zudem darauf, dass sich die vegetarische Ausrichtung des Betriebsrestaurants als unpraktisch erwiesen habe. Denn wenn in einer Gruppe von Mitarbeitern, die zusammen essen wollte, auch nur eine Person auf Fleisch bestand, musste die ganze Gruppe auf eine andere der 30 Wolfsburger VW-Kantinen ausweichen. Auch in Zukunft stehe die Currywurst übrigens nicht täglich auf der Karte, so die Sprecherin. Jedoch gehöre sie zu Volkswagen und werde deswegen gelegentlich angeboten.