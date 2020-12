Anleger treiben den deutschen Aktienmarkt kurz vor dem Jahresende in neue Höhen. Grund ist die Aussicht auf die Überwindung der Wirtschaftsschwäche. Gespeist wird der Optimismus hauptsächlich aus drei Quellen.

Zum Auftakt der letzten Handelswoche des Jahres mhat der deutsche Leitindex Dax ein neues Rekordhoch erreicht. Treibstoffe sind die Einigung auf einen EU-Großbritannien-Handelsvertrag, der einen No-Deal-Brexit wohl verhindert, die Unterzeichnung eines neuen US-Konjunkturpakets durch Präsident Donald Trump sowie der Beginn der Corona-Impfungen in der EU. "Besser könnten Nachrichtenlage und Stimmung an der Börse" am Ende eines turbulenten Börsenjahres kaum sein, fasst Marktanalyst Jochen Stanz vom Broker CMC Markets zusammen.

Großbritannien und die EU hatten sich an Heiligabend auf ein Freihandelsabkommen geeinigt. "Das Abkommen ist gut und wird beiden Seiten gerecht", sagte Thomas Gitzel, Chef-Volkswirt der VP Bank. Beide "trennen sich friedlich" und das Abkommen lasse Raum für zukünftige Regierungen, das Handelsverhältnis zu intensivieren. In den USA gab der amtierende Präsident Trump seine Blockade auf und setzte ein 900 Milliarden US-Dollar schweres Corona-Konjunkturpaket nun doch in Kraft. Dieses soll finanziell strauchelnden Bürgern helfen, Impulse für die geplagte Wirtschaft geben und zusätzliche Mittel für Impfungen und den Kampf gegen das Coronavirus bereitstellen. Zudem ist ein Haushalts-Shutdown vermieden.

Bereits kurz nach der Startglocke erklomm das Börsenbarometer neue Höhen und stoppte erst bei 13818,65 Punkten. Am Mittag notiert der deutsche Aktienindex Dax noch 1,5 Prozent fester bei 13.800 Punkten. Der MDax gewinnt 1,0 Prozent auf 30.724 Stellen. Der TecDax erhöht sich um 1,0 Prozent auf 3215 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg um rund 1 Prozent.

Dass der Dax Anfang des Jahres - belastet von der Corona-Krise - innerhalb weniger Wochen vom bislang letzten Höchststand um mehr als 40 Prozent bis auf 8255 Punkte im März stürzte - anscheinend vergessen. Inzwischen setzen die Anleger auf einen kräftigen Konjunkturaufschwung. Zudem fließen rund um den Globus die Notenbank-Milliarden weiter - Geld, das irgendwo angelegt werden muss.

Auch am Mittag kennt der Dax nur Gewinner - alle 30 Werte handeln mit Aufschlägen. Unangefochten an der Spitze stehen weiter Delivery Hero, die ihr Plus auf inzwischen 8,4 Prozent ausbauen können. Der Essensauslieferer ohne deutsches Geschäft hat von der koreanischen Kartellbehörde die Genehmigung für das stark wachstumsträchtige Joint Venture mit der südkoreanischen Woowa erhalten - unter der Bedingung, dass die koreanische Tochtergesellschaft Yogiyo veräußert wird. Deutsche Post verteuern sich um 2,4 Prozent. Hier hatte Konzernchef Frank Appel neue Rekordmengen an beförderten Paketen in diesem Jahr in Aussicht gestellt - und zugleich einen Rekordgewinn. Die geringsten Aufschläge verbuchen unter anderem die Autowerte Daimler, BMW und Volkswagen.

In der zweiten Reihe sortieren sich mit Lufthansa und Fraport zwei von der Corona-Krise besonders gebeutelte Unternehmen bei den Gewinnern ein. Hier lockt die Aussicht auf ein Anziehen des Tourismus die Anleger. Zudem habe die Fluggesellschaft Kosten in der Corona-Krise deutlich schneller gesenkt als geplant, hatte Vorstandschef Carsten Spohr der "Welt am Sonntag" gesagt. Während es für die Airline um mehr als sieben Prozent hinauf geht, ziehen Fraport um 3,5 Prozent an. Hellofresh klettern im Delivery-Sog um 6,1 Prozent. Federn lassen am unteren Ende unter anderen Zalando und noch mehr Sartorius.

Im TecDax setzen Nordex ihren Aufstieg fort. Für den Windanlagenbauer geht es um weitere 3,8 Prozent hinauf. Im laufenden Jahr verteuerten sich die Papiere damit bereits um fast 80 Prozent.