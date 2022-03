Noch in diesem Jahr will Fisker sein Elektro-SUV Ocean in Deutschland an den Start bringen. Abzüglich der Umweltprämie soll der große Fünftürer bei rund 32.000 Euro starten. Ein erstaunlich günstiger Preis für ein 4,78 Meter langes SUV, das mindestens 440 Kilometer Reichweite verspricht.

Im Rahmen der Mobilfunkmesse Mobile World Congress in Barcelona hat der Autobauer Fisker die Europa-Version seines Elektro-SUV Ocean enthüllt. Kurz nach dem Produktionsstart im November 2022 sollen erste Exemplare an Kunden in einigen europäischen Märkten ausgeliefert werden. Für Deutschland starten die Preise bei 41.560 Euro für die Einstiegsvariante Sport. Abzüglich Innovationsprämie liegt der Anschaffungspreis damit bei rund 32.000 Euro.

In der Einstiegsvariante wird der Fisker Ocean über die Vorderräder angetrieben. (Foto: Fosker)

Im Gegenzug erhält man einen 275 PS starken E-Antrieb für der Vorderachse. Damit soll der Ocean den Sprint auf 100 km/h in 7,4 Sekunden absolvieren, die WLTP-Reichweite wird mit 440 Kilometer angegeben.

Zur Ausstattung des 4,78 Meter langen Fünftürers gehören ein drehbarer 17,1-Zoll-Touchscreen, 20-Zoll-Räder, LED-Scheinwerfer, digitaler Rückspiegel, Audiosystem, elektrische Heckklappe, Glaspanoramadach sowie Kollisionsverhinderer, Müdigkeitswarner und Verkehrszeichenerkennung.

Das Zentraldisplay in der Mittelkonsole des Fisker Ocean lässt sich drehen und funktioniert so horizontal und vertikal. (Foto: Fisker)

Alternativ gibt es den Ocean zu Preisen ab 57.000 Euro in der Version Ultra, die sich durch einen 540 PS starken Doppelmotor-Allradantrieb und 610 Kilometer Reichweite auszeichnet. Hier gehören ein Schiebedach sowie zusätzliche Assistenzsysteme zur Ausstattung.

Rund 70.000 Euro kostet die Topversion Extreme mit 550 PS und 630 Kilometer Reichweite, die zusätzlich noch Sitzheizungen vorne und hinten sowie ein Solardach bietet. Gleich teuer ist die auf 5000 Exemplare limitierte Launch Edition One, die weitgehend dem Extreme entspricht, jedoch mit zusätzlichen Extras wie 22-Zoll-Räder und einer Mattlackierung mit Metallic-Finish lockt.