Bunte Topolinos: Die fünf Mini-Artcars erinnern an die 100. Geburtstage von Disney und der früheren Fiat-Fabrik in Turin.

Disney wird 100 und Fiat gratuliert mit fünf besonderen Versionen des Topolino. Dahinter steckt eine lange Geschichte um die weltberühmte Micky Maus und ein winziges italienisches Auto.

Die Weltpremiere der fünf Spezial-Topolinos kombiniert gleich mehrere Jubiläen und ganz spezielle Beziehungen. Einmal den 100. Geburtstag der Disney-Company und des Fiat-Stammsitzes in Lingotto, wo ab 1936 auch der Topolino gebaut wurde. Zudem war Turin die erste italienische Stadt, die Micky Maus (italienisch: Topolino) im Sturm eroberte.

Dieses Exemplar entstand in Zusammenarbeit mit dem Disney-Zeichner Giorgio Cavazzano. (Foto: Fiat_Stellantis)

Deren italienischer Name wurde zunächst in ganz Italien und dann in der ganzen Welt auf den Fiat 500 übertragen. Ein Blick auf den Gesichtsausdruck und die großen Rundohren der Maus und auf den Kühlergrill und die runden Scheinwerfer des Mini-Autos reichen als Erklärung für die Namensgebung

"Die Historie von Fiat und Disney sind stark miteinander verflochten", so Olivier François, CEO von Fiat und Global CMO Stellantis. "Wir sind mehr als nur Freunde. Es ist fast so, als wären wir verwandt. In der Tat geht es bei Fiat und Disney darum, Einfachheit, Wärme und Freude zu vermitteln."

Topolino Nummer zwei greift Motive des Disney-Kurzfilms "Steamboat Willie" auf. (Foto: Fiat_Stellantis)

Daniel Frigo, Country Manager von The Walt Disney Company Italy & Turkey und Head of Studio Italy, lobte die enge Verbundenheit der beiden Marken und beschwor den "magischen Moment", der Fiat und Micky Maus "im Geiste der Kreativität und der Freundschaft erneut zusammenbringt."

Elektrischer Kleinstwagen schon für 15-Jährige

Die fünf Einzelstücke des gerade erst gestarteten elektrischen Kleinstwagens schon für 15-Jährige entstanden als Kooperation zweier Design-Teams von Fiat und Disney, also mit ansonsten völlig unterschiedlichen Arbeits-Schwerpunkten.

Die Initialen von Micky Maus verzieren Topolino Nummer drei. (Foto: Fiat_Stellantis)

Laut Fiat sollen die Unikate eine Reise durch die Zeit und die Kunst symbolisieren. Und zwar von der Geburtsstunde von Micky Maus und Fiat 500 Topolino bis heute. Eine Sonderrolle nimmt dabei das Exemplar ein, das in Zusammenarbeit mit Giorgio Cavazzano entstand, einem der berühmtesten Zeichner aus dem Disney-Universum.

Bei Kunst-Topolino Nummer zwei geht es um den Bereich Historie. "Sein Design greift Motive des legendären Disney-Kurzfilms 'Steamboat Willie' auf", so die Macher des bunten Wägelchens. Der 1928 erstmals gezeigte Zeichentrickfilm mit Micky Maus am Steuerrad eines Raddampfers ist der erste Disney-Tonfilm.

Gefühl von positiver Energie

Abstrakt ist die Lackierung des vierten Mini-Artcars. (Foto: Fiat_Stellantis)

Die Initialen von Micky Maus verzieren Topolino Nummer drei. Sein Design soll ein Gefühl von positiver Energie vermitteln und steht als Symbol für die gemeinsame zukunftsorientierte Sichtweise von Fiat und Disney, heißt es bei den Italienern.

Abstraktion kennzeichnet die Lackierung des vierten Mini-Artcars, als Hommage an die Disney-Kreativität und die Art und Weise, wie klassische Stilmittel durch abstrakte grafische Elemente und Symbole aufgegriffen werden. Auto Nummer fünf schließlich spielt mit den Mitteln der Street Art, die Graffitis sollen die fröhlich-urbane Seite der Comicfigur Micky Maus beleuchten.

Topolino Nummer fünf trägt Street-Art-Motive. (Foto: Fiat_Stellantis)

Und was passiert mit den fünf Einzelstücken in fünf Stilrichtungen nach ihrer erstmaligen Enthüllung? Ein Leben in einem sterilen Auto- oder Kunstmuseum bleibt den Spezial-Topolinos erspart. Sie werden der Öffentlichkeit am Ort ihrer Entstehung gezeigt, an der Nordrampe des Lingotto-Gebäudes. "Die Besucher des Einkaufszentrums werden die Rampe entlangspazieren und die fünf Fiat Topolino-Unikate dabei bewundern können, wie diese La Pista 500 erreichen", so der Plan der Autobauer.