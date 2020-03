Aus der Not geboren Mercedes C 111 - der machte den Diesel stark

Ein Sportwagen mit Diesel? Das ist doch Unsinn. Das jedenfalls dachten die Menschen bis zur Ölkrise in den 1970er Jahren auch. Doch dann brachte Mercedes den C 111 mit Dieseltriebwerk.

Der Mercedes C 111 war in den 1970er Jahren das Traumauto aller Sportwagenfans, dekorierte auf Postern Kinderzimmer und als Popart-Bild Büroräume. Zum Händler hat es die Autoikone, die vor 50 Jahre für Begeisterung sorgte, aber nie geschafft.

In Serie wurde der Sportwagen nie gebaut. (Foto: Mercedes)

Zum ersten Mal gezeigt auf der Frankfurter IAA von 1969 war das leuchtend orange lackierte Coupé aus der Feder von Bruno Sacco einer der Messe-Stars. Und auch einige Monate später, als auf dem Genfer Autosalon 1970 die Weiterentwicklung des Konzepts präsentiert wurde, sorgte der C 111 für Aufsehen. Und das, obwohl er nur als Erprobungsträger für den Wankel-Motor gedacht war.

Begeistert von Kraft und Geschwindigkeit

Je ein halbes Dutzend Exemplare mit einem 280 PS starken Dreischeiben-Motor und einem Vierscheiben-Wankel mit 350 PS wurden gebaut und schafften auf den Teststrecken weit über 300 km/h. Waren die passionierten Schnellfahrer beiderseits des Atlantiks bereits von der Form elektrisiert, öffneten ihnen diese Geschwindigkeiten vollends die Herzen und die Brieftaschen. Und in Stuttgart – so berichten es zumindest Insider – dachte man plötzlich doch über eine Kleinserie nach.

Neben dem Wankelmotor gab es für den C 111 auch einen Diesel. Und der schaffte es sogar in die S-Klasse. (Foto: Mercedes)

Doch dann kam den Ingenieuren die Politik in die Quere. Anfang der Siebzigerjahre steuerte die Welt auf die erste Ölkrise zu, und ein neuer Supersportwagen erschien plötzlich nicht mehr passend. Also zogen die Schwaben die Konsequenzen und stampften die Idee von einem neuen Flügeltürer wieder ein, bevor sie überhaupt konkrete Formen angenommen hatte.

Noch einmal mit Diesel-Antrieb auf den Rundkurs

Aber zumindest für einen der Prototypen hatten die Ingenieure noch Verwendung. Weil plötzlich alle Welt sparsame Motoren wollte und Mercedes dem Image des im Strich-Achter zwar bewährten aber nicht eben dynamischen Diesel einen sportlichen Anstrich geben wollte, durfte der C 111 mit neuem Antrieb noch einmal auf die Rennstrecke. 1976 flogen deshalb die Kreiskolben raus, und hinter den Sitzen montierten die Ingenieure den drei Liter großen Fünfzylinder-Selbstzünder aus dem 240D 3.0. Allerdings nicht als Saugdiesel mit bescheidenen 80 PS, sondern mit Turbo geladenen 190 PS.

Das Innenleben des C 111 mag puristisch wirken, hat aber auch was. (Foto: Mercedes)

Die Mühe lohnte: Bei Rekordfahrten in Nardo stellten die Entwickler gleich mehr als ein Dutzend Bestzeiten auf und schafften ein Durchschnittstempo von 252 km/h. Damit waren alle Zweifel an der Leistungsfähigkeit des Diesels widerlegt und der Selbstzünder schaffte es bis hinauf in die S-Klasse.

Auch 50 Jahre nach seinem Debüt ist der C 111 ein faszinierendes Auto. Und irgendwo in Stuttgart liegen sicher noch immer die Blanko-Schecks, die den Schwaben nach dem Messedebüt in Frankfurt und Genf auf den Tisch geflattert sind. Doch alles Bitten und Betteln der Fans half damals so wenige wie heute: Der C 111 wird es nie in die Verkaufsräume schaffen.