BMW R 18 in Marsrot

In der Regel ist ein Bobber Schwarz. Wäre ja auch noch schöner, wenn diese Wuchtbrumme in Rot daherkäme. Oder doch nicht? BMW hat in die Lister der Sonderoptionen "719 Parts" jetzt nämlich zwei neue Farben aufgenommen. Darunter ein krasses Marsrot.

Wer schon einmal auf dem Biker-Festival in Sturgis im US-Bundesstaat South Dakota war und erleben durfte, wie hunderttausende Harleys in dieses verschlafene Städtchen irgendwo im Nirgendwo einreiten und keine der anderen gleicht, der ahnt wie groß der Wunsch bei diesem Klientel der Motorradfahrer nach Individualität ist.

Marsrot Metallic heißt die Farbe für die BMW R 18 richtig und kostet 340 Euro Aufpreis. (Foto: Daniel Kraus)

Insofern verwundert es auch nicht, dass man bei BMW mit der Option 719 ganz konsequent die Strategie der Individualisierung fährt. Während die R nineT-Reihe das beste Beispiel für zahlreiche Zusatzteile ist, die das Bike in ein unverwechselbares Unikat verwandeln, geht diese Möglichkeit jetzt nahtlos auf die bullige R 18 über. Nicht nur, dass der Bulle aus Bayern unterdessen in zwei Spielarten, als Bobber und als Classic zu bestellen ist, wird es für das Modelljahr 2022 diverse weitere Modellpflegemaßnahmen geben.

Bereits ab kommenden Monat werden die beiden Modellvarianten nämlich neben der klassischen Farbgebung Schwarz, Galaxy Dust metallic und Titansilber 2 metallic auch in einem Marsrot Metallic und Manhattan Metallic matt angeboten. Fakt ist, dass es für das Marsrot schon etwas Mut bedarf, denn damit wird die wuchtige R 18 noch auffälliger. Unterm Radar kann man mit dieser Farbe nicht mehr fliegen. Dafür verliert die Wuchtbrumme optisch aber auch ihren Nimbus, ein Teil des legendären Film "Der Wilde" aus dem Jahr 1952 mit Marlon Brando sein zu können.

Anders ist das dann schon, wenn die R 18 in Manhattan Metallic vorfährt. Dieser Farbton wechselt im Licht von Grau in eine Art mattes Military Green. Eine Farbe, bei der sich einige Marvel-Fans wünschen könnten, Captain America würde nicht eine Harley-Davidson WLA "Liberator" aus dem Jahr 1942 fahren, sondern eine R 18 aus dem Modelljahr 2022. Wäre auch gar nicht so teuer, denn die Manhattan-Lackierung kostet 330 Euro Aufpreis, bei Marsrot ist es übrigens der gleiche Preis.

Mit den Farben ist, sind die Individualisierungsmöglichkeiten für die R 18 natürlich nicht abgeschlossen. Bereits vor einigen Wochen hat BMW Motorrad die Option 719 Parts für die beiden R 18-Modelle vorgestellt. Jetzt legen die Bayern nach erweitern das Angebot und verweisen dabei nicht zu Unrecht darauf, dass der interne Code "719" schon vor Jahrzehnten für besonders hochwertige und exklusive Sonderausstattungen, ausgefallene Sonderwünsche und unterdessen sehr begehrte Einzelstücke stand. Die neuen Option 719 Parts werden ab September 2021 verfügbar sein.