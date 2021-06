Schärfer gezeichnet und deutlich länger geht der Peugeot 308 SW in den Kampf um die Gunst der Kombi-Fans in Deutschland.

Kombis haben vor allem hierzulande ihr Publikum. Gelten sie doch als Universalwaffe im täglichen Einsatz, aber auch bei Spiel, Sport und Freizeit. Deshalb hat Peugeot den neuen 308 SW auch ordentlich lang gezogen. Nur die Diesel-Fans dürften enttäuscht sein, denn hier wurde radikal gekürzt.

Auf das Steilheckmodell folgt der Kombi: An dieser Tradition hält Peugeot auch beim neuen 308 fest. Die SW genannte Kombiversion des französischen Kompakten startet im Januar 2022, drei Monate nach dem Debüt des klassischen Fünftürers.

Hinter der Heckklappe des Peugeot 308 SW verbergen sich 608 bis 1634 Liter Stauraum. (Foto: Peugeot)

Die Neuauflage des SW hat im Vergleich zur Vorgängergeneration um sechs Zentimeter auf eine Länge von 4,64 Meter zugelegt. Gleichzeitig fällt die Höhe mit 1,46 Metern um zwei Zentimeter niedriger aus als zuvor und betont so den Trend zur Sportlichkeit. Der Radstand kommt auf 2,73 Meter (plus 5,5 Zentimeter). Das Kofferraumvolumen beträgt nun 608 Liter, klappt man die Rücksitzlehnen um, steigt der Wert auf 1634 Liter. Die Plug-in-Hybride müssen mit 50 beziehungsweise 80 Litern Stauraum weniger auskommen.

Die Front des SW wird wie beim klassischen 308 durch einen großen Kühlergrill samt dem mittig platzierten neuen zweidimensionalen Löwenlogo in Szene gesetzt. Die Tagfahrleuchten sind als Krallen gestaltet, die schmalen LED-Scheinwerfer sind je nach Ausstattungslinie mit Matrixlicht erhältlich. Seitlich gibt es deutlich mehr Kanten im Blech als beim Vorgänger. Am Heck fallen die dreigeteilten Leuchteinheiten rechts und links auf, die ebenfalls mit dem Krallen-Motiv strahlen.

Nur noch ein Diesel

Der Blick des Fahrers fällt auch beim Peugeot 308 SW über das Lenkrad auf ein digitales Display. (Foto: Peugeot)

Das Interieur ist auch beim Kombi vom Cockpit geprägt. Es verfügt über ein frei konfigurierbares Display. Über ein 10 Zoll großes Touchpad lassen sich unter anderem Audio, Navigation und Klimaanlage bedienen. Je nach Komfortniveau stehen unter anderem Ledersitze, Alu-Applikationen und Ambiente-Beleuchtung zur Wahl. Ein modernes Infotainmentsystem, das sich über einen digitalen Assistenten ("OK Peugeot") auch per Sprache bedienen lässt, hält ebenfalls Einzug in den 308 SW.

Der 308 SW baut auf der weiterentwickelten Plattform EMP2 (Efficient Modular Platform) auf. Zum Marktstart stehen aus dem PSA-Regal bekannte Diesel-, Benzin- und Plug-in-Hybride zur Verfügung. Einziger Diesel im Programm ist ein 1,5-Liter mit 130 PS. Das Benziner-Angebot umfasst den bekannten 1,2-Liter-Dreizylinder, der mit 110 oder 130 PS angeboten wird. Der Diesel sowie der 130 PS-Otto lassen sich alternativ zum manuellen Sechsganggetriebe mit einer Achtgang-Automatik kombinieren. Der Plug-in-Hybrid 180e kommt auf eine Systemleistung von 180 PS, der 225e auf 225 PS. Die elektrische Reichweite beträgt für beide Varianten nach WLTP knapp 60 Kilometer.