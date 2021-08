In den 1980er-Jahren war der Renault 5 Turbo Kult. Schnell, klein, leicht, mit dicken Backen und reichlich PS lehrte er sogar dicke Sportwagen das Fürchten. Nun kehrt der Franzose mit 400 PS erstarkt zurück. Allerdings nicht in seinem Heimatland, sondern in den USA.

Die von vier Franzosen in Los Angeles gegründete Auto-Restaurationsfirma Legende Automobiles will die 80er-Jahre-Sportwagen-Ikone Renault 5 Turbo wiederaufleben lassen. Bei dem Turbo 3 genannten Restomod-Projekt handelt es sich um einen Aufbau auf Basis eines alten Renault 5, dem eine neue Außenhaut im historischen Turbo-Stil übergestülpt wurde. Darunter kommt viel neue Technik mit deutlich mehr Leistung als beim Original zum Einsatz.

Der kleine R5 Turbo 3 soll von einem 400 PS starken Turbobenziner angetrieben werden. (Foto: Legende Automobiles)

Um den Look des alten Renault 5 Turbo zu erzeugen, wurde ein Wide-Bodykit aus Kohlefaserteilen entwickelt. Dank diesem erhält der R5 die für den Turbo charakteristisch weit ausgestellten Radhäuser mit Kühlungsöffnungen, die vorne Platz für 16- und hinten 17-Zoll-Breitreifen schaffen. Zugleich bietet das Design einige moderne Akzente wie einen Diffusor in der Heckschürze oder die Front- und Heckleuchten mit LED-Technik.

Statt klassischer Analoginstrumente hat das Cockpit des Turbo 3 ein digitales Kombiinstrument. Neue Sportsitze, grauer Filz auf vielen Oberflächen und einige Rotakzente verleihen dem Interieur seinen sportlichen Schick.

Der Innenraum wurde modernisiert und hat mit dem Original des R5 Turbo nicht mehr viel zu tun. (Foto: Legende Automobiles)

Und tatsächlich scheint das dramatische Styling außen und innen nicht übertrieben. Im Turbo 3 soll ein Vierzylinder-Turbobenziner mit 400 PS zum Einsatz kommen, der seine Leistung über ein sequenzielles Getriebe allein an die Hinterachse liefert. Die Restomod-Version übertrifft damit deutlich die Leistung des Originals. Die zwischen 1980 und 1985 gebauten Turbo 1 und Turbo 2 mussten sich mit 160 PS bescheiden. Angesichts der jetzt zur Verfügung stehenden Power stellt Legende Automobiles das Fahrwerk des Turbo 3 auf eine stabile Doppelquerlenker-Geometrie um.

Der Renault 5 Turbo 3 soll allerdings nur in Kleinserie gebaut werden. Wann die ersten Exemplare an Kunden ausgeliefert werden, ist noch unklar. Auch ein Preis wurde noch nicht genannt. Er dürfte aber ohne große Mühe im sechsstelligen Bereich liegen.