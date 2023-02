Die bisherigen Hybrid-Antriebe im Toyota Corolla fuhren in Tests häufig gute Noten ein. Beim Facelift ihres Kompakten haben die Japaner jetzt noch einmal ordentlich nachgelegt. Herausgekommen ist ein sparsamer, gereifter Hybrid. Allerdings bietet er für die Größe zu wenig Platz und das Navi-System überzeugt nicht ganz.

Toyota gilt als Erfinder des Hybrid-Antriebs, Millionen von Prius weltweit zeugen davon. Deshalb ist es nur logisch, dass der Ende März zu Preisen ab 33.340 Euro startende, modellgepflegte Corolla wie bisher ausschließlich mit zwei Vollhybriden angeboten wird - als Fünftürer und als Kombi. Weil dabei die inzwischen fünfte Antriebsgeneration zum Einsatz kommt, können sich künftige Corolla-Piloten auf einen Tick mehr Leistung und Drehmoment bei weitgehend gleichem Verbrauch einstellen. Und auf einen souveräneren Auftritt.

Mit dem Facelift führt Toyota die Lackierung Juniper Blue Metallic ein. (Foto: Toyota)

Die von Toyota reklamierten dynamischen und akustischen Verbesserungen des optisch nur leicht modifizierten Corolla resultieren aus massiven Eingriffen ins Antriebssystem. Die Ingenieure ließen praktisch kein Teil unangetastet. E- und Verbrennermotor, Leistungssteuereinheit (PCU) und das Getriebe wurden überarbeitet; der Akku unter den Rücksitzen ist bis zu 18 Kilo leichter und trotzdem um 14 Prozent leistungsfähiger und es gibt ein neues, doppelseitiges Kühlsystem.

Der 1,8-Liter-Antrieb bringt es jetzt auf 103 kW/140 PS, ein Plus von 15 Prozent. Er befördert den Corolla in 9,2 Sekunden auf 100 km/h und macht ihn wie seinen größeren Bruder 180 km/h schnell. Beim Zweiliter-Hybrid stieg die Systemleistung um acht Prozent auf jetzt 144 kW/196 PS, das ermöglicht den 100er-Sprint in 7,5 Sekunden. Das ist knapp eine halbe Sekunde weniger als bisher.

Fortschritt deutlich erkennbar

Mit den neuen Hybridantrieben sprintet der Toyota Corolla in 9,2 und 7,5 Sekunden auf 100 Sachen. (Foto: Toyota)

Bei ersten Testfahrten mit der 1.8-Liter-Version war der Fortschritt deutlich erkennbar. Die Lebensäußerungen des Antriebs beim kräftigen Durchtreten des Fahrpedals sind zwar für Freunde eines sonoren Motorenklangs noch immer kein Highlight. Aber der Nerv-Faktor wurde deutlich reduziert. Auch mit 3500 bis 4500 Touren bleibt es im Inneren deutlich ruhiger.

Und nicht nur das: Weil der neue Corolla schlauer geworden ist und sich durch fleißiges Datensammeln während der Fahrt Stellen merkt, an denen üblicherweise abgebremst wird, kann er dem Fahrer via Info-Display Tipps zum Sprit- und Stromsparen geben. Zudem bezieht das System auf per Navi geplanten Routen die Topografie oder Staus mit in die Effizienzplanung ein.

Bei ersten Testfahrten war der Fortschritt deutlich erkennbar. (Foto: Toyota)

Dem Innenraum hat Toyota im Zuge der Modellpflege neue Grafiken, Verkleidungen und Polster spendiert, der Kofferraum ist leicht gewachsen, der Passagierraum nach wie vor etwas knapp bemessen. Die Hardware des neuen Multimedia-Systems besteht aus einem 10,5-Zoll-Touchscreen und einem digitalen Kombiinstrument im 12,3-Zoll-Format. Serienmäßig bietet der Corolla die cloudbasierte Navigation mit Echtzeit-Infos, kabelloses Apple CarPlay und kabelgebundenes Android Auto und einen Sprachassistenten, der sich bei den Fahrten rund um Malaga als nicht ganz so verständig wie gehofft erwies.

Für vier Jahre bezahlt ist mit dem Autokauf das "Smart Service"-Paket, das etwa eine App für diverse Steuerungsfunktionen und den Hybridtrainer enthält, der weiß, wie das Antriebssystem am effizientesten eingesetzt wird. Und natürlich kann der Kompakte auch Over-the-Air-Updates verarbeiten. Die Bedienung erschließt sich recht problemlos, Toyota ist nicht dem Tasten-und-Knöpfe-Reduzierungswahn anderer Hersteller gefolgt.

Im Zuge der Modellpflege gabs für den Toyota Corolla neue Grafiken, Verkleidungen und Polster. (Foto: Toyota)

Auch bei den Assistenzsystemen hat der Corolla zugelegt, zu einer reichlichen Serienausstattung etwa mit Frontkollisionswarner, adaptiver Temporegelanlage, Kreuzungs- oder Nothalteassistent können noch ein Toter-Winkel-Warner und der Rückfahrassistent mit automatischer Bremsfunktion dazugekauft werden. Optional gibt es auch Matrix-LED-Leuchten.

Keine Beschleunigungsorgien

Und wie fühlt sich das Gesamtpaket in Fahrt an? Recht überzeugend, wenn man das Vollhybrid-Funktionsprinzip verstanden und akzeptiert hat. Beschleunigungsorgien sind einfach nicht sein Ding. Der Corolla ist erkennbar weiterhin ein vernunftorientiertes Fahrzeug, das mit zartem Gasfuß die beste Kombination aus müheloser Fortbewegung und Ökonomie liefert. Es macht es dem Piloten relativ leicht, die angegebenen Normverbräuche von um die 5 Liter je 100 Kilometer zu schaffen - zumindest in tempolimitierten Gegenden.

Die Hybridantriebe leisten jeweils etwas mehr als bisher. (Foto: Toyota)

Im Stadtverkehr animiert der Antrieb dazu, möglichst häufig rein elektrisch zu fahren. Das klappt mit ein bisschen Übung und bei vorsichtiger Betätigung des rechten Pedals auch mal von Ampel zu Ampel. Nach unserer Testfahrt zeigte der Bordcomputer einen Verbrauch von 5,7 Litern an, ohne dass wir den Corolla besonders geschont hätten. Und der Timer für den Anteil der Fahr- oder Stehzeit (etwa an Ampeln) mit abgeschaltetem Verbrenner zeigte ordentliche 33 Prozent.

Mehr Laune auf der Landstraße

Mehr als sein Vorgänger eignet sich der überarbeitete Corolla aber nicht nur für die Stadt oder zum gemächlichen Bummeln. Er macht auch jetzt auf der Landstraße mehr Laune, die stärkere Version logischerweise noch einen Tick mehr als der 1,8-Liter. Das Fahrwerk ist komfortabel, aber nicht zu soft abgestimmt.

Zu den Preisen: Zum Auslieferungsstart Ende März 2023 verlangt Toyota für den Corolla Fünftürer mindestens 33.340 Euro, der Touring Sports kostet 1.200 Euro mehr. Den Kombi gibt es im Gegensatz zum Fünftürer schon in der zweiten Ausstattungsversion Business Edition auch mit dem Zwei-Liter-Hybrid (ab 37.100 Euro). Teuerstes Modell auf der Preisliste ist der Kombi in der Lounge-Version mit dem stärkeren Antrieb für 42.440 Euro.

Toyota Corolla Hybrid 1.8 - technische Daten

Fünftüriger, fünfsitziger Kompaktwagen, Länge: 4,37 Meter, Breite: 1,79 Meter, Höhe: 1,44 Meter, Radstand: 2,64 Meter, Kofferraumvolumen: 361-1052 Liter

1,8-Liter-Vierzylinder-Benziner, Systemleistung: 103 kW/140 PS, maximales Drehmoment: 142 Nm bei 3600-5200 U/min, stufenloses Getriebe, 0-100 km/h: 9,2 s, Vmax: 180 km/h, Verbrauch: 4,6- 5,1 l/100 km, CO2-Ausstoß: 100-106 g/km (WLTP), Abgasnorm: Euro 6d-SIC-FCM, Effizienzklasse: A+

Preis: ab 33.340 Euro (Comfort)

Toyota Corolla Hybrid 2.0 Touring Sports - technische Daten