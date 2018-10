Auto

Beim Einstieg fehlt was: VW T-Cross - Polo-SUV aus Wolfsburg kommt

Unterhalb von Tiguan und T-Roc ist noch Platz. Füllen soll den im Portfolio des VW-Konzerns ab kommenden Jahr der T-Cross. Ein SUV auf Basis des Polo. Gut ausgestattet soll bereits das Einstiegsmodell starten. Es lässt aber etwas Wesentliches vermissen.

VW rundet sein SUV-Portfolio nach unten ab: Ab dem Frühjahr 2019 treten die Wolfsburger mit ihrem ersten Crossover-Modell in der Polo-Klasse gegen Wettbewerber wie den Opel Crossland X, aber auch hauseigene Konkurrenten wie Seat Arona und den kommenden Skoda Polar an. Optisch hat sich Volkswagen beim T-Cross nicht aus der Reserve locken lassen. Im Grunde genommen sieht das kleinste Mitglied der Wolfsburger SUV-Familie aus wie ein geschrumpfter Tiguan. Wer hier etwas Pfiff in die Optik bekommen möchte, muss wohl tief in die prall gefüllte Optionsliste greifen.

In Sachen Abmessungen zählt der Wolfsburger zu den kleineren Vertretern seiner Klasse. Mit 4,11 Metern ist er kaum länger als der Polo, von dem er auch den Großteil der Technik übernimmt, darunter die drei Turbo-Benziner mit 1,0 sowie 1,5 Litern Hubraum und Leistungswerten von 95 PS bis 150 PS. Einziger Diesel ist ein 1,6-Liter-Motor mit 95 PS. Obwohl Allradtechnik im Konzern-Teileregal vorhanden wäre, begnügt sich das kleinste VW-SUV mit Frontantrieb.

Bereits in der Basisvariante wartet der T-Cross mit zahlreichen Assistenzsystemen auf. Unter anderem sind ein Notbremssystem, ein Spurhalte- und ein Totwinkelwarner an Bord. Auf der Optionsliste finden sich zudem LED-Scheinwerfer, Abstandsregel-Tempomat und eine Müdigkeitserkennung.

Die Preise starten bei 18.000 Euro und liegen damit auf einem ähnlichen Niveau wie bei der einschlägigen Konkurrenz. Allerdings verzichtet VW im Einstiegs-T-Cross unverständlicherweise auf eine Klimaanlage, so dass ein vernünftig ausgestattetes Modell mit entsprechenden Wiederverkaufswert eher bei rund 20.000 Euro liegen dürfte.

Quelle: n-tv.de