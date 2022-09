Bürstner legt schon länger seinen Schwerpunkt auf Kompaktfahrzeuge. Beim Caravan-Salon in Düsseldorf enthüllt der Reisemobil-Hersteller nun einige Neuheiten. Als da wären: zwei neue Renault-Kompaktmodelle auf Trafic- und Master-Basis sowie die vollelektrische Konzeptstudie eines großen Ford-Transit-Vans.

Der Reisemobil-Hersteller Bürstner konzentrierte sich bis vor drei Jahren hauptsächlich auf die rollenden Eigenheime im größeren Format. Zwar ist auch diesmal mit dem Lyseo Gallery ein sieben Meter langer Teilintegrierter das Highlight am Bürstner-Stand auf dem Düsseldorfer Caravan-Salon, weil dessen aufblasbarer Alkoven eine bisher noch einzigartige Innovation ist, das Unternehmen aus Kehl hat seinen Schwerpunkt aber längst auf die mit Abstand am stärksten boomenden Kompaktfahrzeuge verlegt.

Die Marke erweitert ihre Kompakt-Flotte zum dritten Mal in zwölf Monaten um zwei weitere Baureihen und knüpft dabei an die frühere Zusammenarbeit mit Renault an. Nicht zuletzt auch, weil in diesen Zeiten großer Chassis-Lieferprobleme eine breit gefächerte Auswahl an Basisfahrzeugen die Lage verbessert.

Wiederbelebung des Delfins

Der Modellname Delfin, der eng mit der Produktgeschichte von Bürstner verbunden ist, wurde bereits zu Jahresbeginn mit einem teilintegrierten Fahrzeug auf Citroën Jumper-Basis wiederbelebt. Der Delfin C621 ist jetzt der erste Camper-Van auf Basis des Renault Master 2.3 dCI mit 135 PS und Schaltgetriebe. Eine stärkere Motorvariante mit 150 PS und ein Automatikgetriebe werden optional angeboten.

Bürstner bietet nach dem Vorbild aus der Pkw-Branche unter dem Label "Bürstner Individual" Käufern die Möglichkeit, den Campingbus oder Camper-Van ab Werk als Unikat zu bestellen. (Foto: Bürstner)

Der 6,22 Meter lange Kastenwagen hat zwei 1,90 Meter lange Einzelbetten im Heck an Bord, die zu einem wagenbreiten Doppelbett ergänzt werden können. Der Küchenblock verfügt über einen 69-Liter-Kompressor-Kühlschrank und einen Zwei-Flammen-Kocher. Für die Sitzgruppe mit Zweierbank und drehbaren Frontsesseln gibt es einen Tisch, der über eine Drehfunktion erweitert werden kann.

Der Delfin soll zum Verkaufsstart in der neuen Saison mit einer serienmäßig umfangreichen Limited-Ausstattung angeboten werden, die unter anderem 16-Zoll-Alufelgen, Sonnenmarkise, Plissée-Verdunklung und ein Multimediasystem mit Rückfahrkamera enthält. Konkret Preise nennt Bürstner für den im mittleren Preissegment angesiedelten Delfin C621 allerdings noch nicht.

Camperbus Urban Camper Playa C500 Limited Edition

Der Bürstner Urban Camper Playa C500 hat serienmäßig ein Aufstelldach. (Foto: Bürstner)

Das gilt auch für den Urban Camper Playa C500 Limited Edition. Der Campingbus ist als alltagstaugliches Freizeitfahrzeug mit serienmäßigem Aufstelldach ausgelegt. Ein Schienensystem im Boden ermöglicht höhe Flexibilität im hinteren Fahrzeugbereich. Die Sitzbank kann aus- und eingebaut werden, um Laderaum zu generieren. Zur Limited-Edition-Ausstattung gehören 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, Diesel-Standheizung, Markise, ein 50-Liter Wassertank, ein 41-Liter-Kompressor-Kühlschrank, Isofix-Befestigungen an der Sitzbank und ein Multimediasystem mit Navigation.

Bürstner bietet nach dem Vorbild aus der Pkw-Branche unter dem Label "Bürstner Individual" Käufern die Möglichkeit, den Campingbus oder Camper-Van ab Werk als Unikat zu bestellen. Das reicht von der Sonderfolierung in diversen Design-Richtungen bis zu Alufelgen und Kühlergrills als Sonderzubehör.

Taufrisch: Lineo C590

Auf Basis eines vollelektrischen Ford Transit präsentiert Bürstner auf dem Caravan-Salon den Lineo C590 als Konzeptfahrzeug. (Foto: Bürstner)

Zudem präsentiert die Marke den noch taufrischen Lineo C590 in einer Electric-Ausführung als Konzeptfahrzeug. Auf Basis eines vollelektrischen Ford Transit mit einer 68-kWh-Batterie soll je nach Serienkonfiguration eine Reichweite bis zu 317 Kilometern möglich sein.

Mit einer maximalen Ladeleistung von 115 kW kann der Akku am Gleichstrom-Schnelllader innerhalb von 35 Minuten von 15 auf 80 Prozent aufgeladen werden.