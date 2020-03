Die Ansteckungswelle in Italien bildet längst nicht mehr den einzigen Krisenherd in Europa. Auf der iberischen Halbinsel steigen die Fallzahlen binnen weniger Tage kräftig an. Schon jetzt gibt es in Spanien mehr Coronavirus-Infektionen als in Deutschland. Ein Überblick.

Das Coronavirus breitet sich in Spanien schnell aus. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle stieg bis Wochenende den Angaben der Gesundheitsbehörden zufolge auf insgesamt 5232 an. Allein am Freitag kamen 509 Neuinfektionen hinzu. Landesweit sind bislang 133 Todesfälle im Zusammenhang mit der ansteckenden Lungenkrankheit Covid-19 bekannt. Aktuell mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert sind 4906 Patienten. 193 Personen haben die Erkrankung in Spanien bereits überstanden.

Beobachter gehen davon aus, dass Ministerpräsident Pedro Sánchez noch im Tagesverlauf den Alarmzustand ausrufen wird. Das Robert-Koch-Institut (RKI) nahm die spanische Hauptstadt Madrid vor dem Wochenende in die Liste der Virus-Risikogebiete auf, in denen mit einer erhöhten Ansteckungsgefahr gerechnet werden muss. Spanien ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone hinter Deutschland, Frankreich und Italien.

In Spanien entwickelt sich das Infektionsgeschehen derzeit sehr dynamisch. Vor dem Wochenende überholte das Land bei der Gesamtzahl der erfassten Coronavirus-Fälle Deutschland und Frankreich. Abgesehen von Italien ist derzeit kein einziger EU-Staat so schwer von der Pandemie betroffen wie die Spanier. Auch bei der Anzahl der tödlich verlaufenen Infektionen liegt Spanien derzeit über dem Niveau anderer Länder.

Die spanischen Gesundheitsbehörden stemmen sich mit aller Kraft gegen eine weitere Ausbreitung des Virus. In Madrid mussten Messen und Konferenzen sowie alle größeren Sport- und Kulturveranstaltungen abgesagt werden. Museen und öffentliche Einrichtungen bleiben geschlossen. Die vorsorglichen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung betreffen auch das weltberühmte Museo del Prado: Zum ersten Mal seit rund 80 Jahren musste das Haus mit seiner Kunstsammlung schließen.

Die in der wirtschaftlich starken Region im Osten des Landes gelegene autonome Region Katalonien bereitete am Wochenende eine weitere Sperrzone vor. Mit dieser Maßnahme wolle man den "Kollaps des (katalanischen) Gesundheitssystems verhindern", erklärte Regionalpräsident Quim Torra. Dazu benötige er die Hilfe der Zentralregierung, betonte er.

"Der Staat muss uns unterstützen und die Ankünfte in Häfen, Flughäfen und im Bahnverkehr stoppen. Das haben wir so übermittelt. Wir warten nun auf eine Antwort, um die Sperrzone wirksam zu machen", sagte Torra bei einer Pressekonferenz.