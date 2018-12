Spielte in "Der Prinz von Bel-Air" über sechs Jahre Will Smiths konservativen Cousin: Alfonso RIbeiro.

Das Videospiel "Fortnite" ist auch für cooler Tanz-Moves der Figuren bekannt. Alfonso Ribeiro reicht nun Klage gegen die Macher ein: In den Augen des "Prinz von Bel-Air"-Stars haben sie verbotenerweise seinen Carlton-Dance verwendet.

Für Alfonso Ribeiro ist nun offensichtlich eine rote Linie überschritten. Der ehemalige "Der Prinz von Bel-Air"-Star hat die Macher des Kult-Videospiels "Fortnite", Epic Games, verklagt. Der Vorwurf: Sie hätten seinen berühmten Carlton-Dance aus der Serie ungefragt übernommen. Das berichtete das US-Protal "TMZ".

Er sei gerade dabei, den Tanz patentieren zu lassen, der ihn in den 90er Jahren berühmt machte. Sein Anwalt David Hecht sagte dazu: "Man sieht genau, dass die Gestalt von Herrn Ribeiro und sein geistiges Eigentum von Epic Games (...) missbraucht wurden." Die Firma habe versäumt, für dir Verwendung zu bezahlen oder gar um Erlaubnis zu bitten.

Der 47-jährige Ribeiro tanzte den Carlton-Dance zum ersten Mal im Jahr 1991 in der Folge "Will's Christmas Show" der Kultserie, danach wurde er zum Running Gag. Bis heute ist er bei "Der Prinz von Bel-Air"-Fans beliebt und Ribeiro führt ihn noch immer auf - zuletzt in seiner "Dancing with the Stars"-Performance im Jahr 2014.

"Afroamerikanische Talente zweckentfremdet"

"Es ist nicht das erste Mal, dass Epic Games afroamerikanischen Talente schamlos zweckentfremdet hat", sagte Hecht. "Unser Kunde Lenwood 'Skip' Hamilton verfolgt ähnliche Ansprüche gegen Epic wegen der Verwendung seines Abbilds in der beliebten 'Cole Train'-Figur in der Videospiel-Reihe 'Gears of War'". Epic dürfe nicht weiter nehmen, was nicht ihnen gehöre, sagte Hecht.

Tatsächlich sind Ribeiro und Hamilton nicht die einzigen schwarzen Promis, die zurzeit gegen Epic Games vorgehen: Ihre Klagen sind nahezu identisch mit der von US-Rapper 2 Milly, die er Anfang des Monats für seinen "Milly Rock"-Tanz eingereicht hatte. Dabei geht es um Urheberrechtsverletzung, unfairen Wettbewerb und Öffentlichkeitsverletzung.

Auch "Scrubs"-Schauspieler Donald Faison bemerkte die Ähnlichkeit zwischen seinem Tanz aus dem Jahr 1990, den er für ein Musikvideo des R&B-Trios Bell Biv DeVoe kreierte. "Liebes 'Fortnite', ... ich bin geschmeichelt?", schrieb er im April auf Twitter. "Obwohl ein Teil von mir denkt, ich sollte mit einem Anwalt sprechen ..."

Chance The Rapper mischte sich ebenfalls in die Diskussion ein: Im Sommer kritisierte er Epic Games auf Twitter und schlug vor, das Unternehmen solle die eigentlichen Rap-Songs hinter die Tänze stellen, die so viel Geld wie die Emotes verdienten. "Kreative Schwarze haben diese Tänze kreiert und populär gemacht, aber niemals monetarisiert." Er forderte, dass die Einnahmen mit den Künstlern geteilt werden sollten.