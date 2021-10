Hardy Krüger jr. kämpfte jahrelang gegen seine Alkoholsucht, in die er durch den Tod seines Sohnes gerutscht war. 2013 musste der Schauspieler sogar wiederbelebt werden. "Ich war einen Moment lang tot", verrät er in einem Interview.

Hardy Krüger jr. spricht offen über seine frühere Alkoholsucht. Im Interview mit der "Bild am Sonntag" erinnert sich der Schauspieler an den plötzlichen Kindstod seines Sohnes Paul-Luca im Jahr 2011 zurück. Durch maßlosen Alkoholkonsum habe er damals versucht, die Trauer zu bekämpfen. Im November 2013 landete er deshalb auf der Intensivstation - Krüger drohte ein multiples Organversagen. "Ich war einen Moment lang tot, wurde mit einem Defibrillator zurückgeholt", offenbart er.

Über 25 Jahre hinweg habe er seinem Körper "viel zugemutet" - der Schauspieler griff häufig ins Weinregal: "Es waren schon mal sieben Flaschen am Tag. Ich musste ja meinen Pegel halten. Alkohol hat mich ruhig gemacht, um konzentriert 16 Stunden vor der Kamera zu stehen." Eine Kollegin habe ihn 2012 gemahnt: "Wenn du so weitermachst, stirbst du."

"Wir sind alles, aber nicht perfekt"

Nach einem Entzug und dank der Behandlung durch professionelle Ärzte gehe es ihm heute wieder gut. Dennoch ist der 53-Jährige vorsichtig: "Ein Alkohol-Rückfall könnte für mich tödlich sein. Meine Organe würden vielleicht nicht mehr mitmachen." In seinem neuen Buch "Wendepunkte: Wie ich Kraft aus der Veränderung geschöpft habe" möchte er anderen Betroffenen Zuversicht spenden. "Ich hoffe, dass Menschen lernen, über ihr Alkoholproblem zu reden, dass es okay ist, wenn man mal Schwäche zeigt. Wir sind alles, aber nicht perfekt", sagt der "Forsthaus Falkenau"-Darsteller.

In einem Interview mit der "Gala" bekannte der Schauspieler bereits vorher, dass er Abschied nehmen musste von seinem alten Leben. "Dazu gehörte auch, dass meine Frau Katrin und ich uns 2015 haben scheiden lassen. Ich brauchte eine neue Umgebung, weil ich in meiner alten Welt gefangen war", so Krüger jr. Er habe sich nicht vorstellen können, dass er das jemals schaffe, aber heute habe er "eine wunderbare Frau an meiner Seite, mit der ich mir ein neues Leben aufgebaut habe. Ich bin dankbar".

Seit Herbst 2017 sind Hardy Krüger jr. und seine Frau Alice ein Paar. Im März 2018 gaben sie sich das Jawort in Seefeld. Der 53-Jährige war zuvor bereits zwei Mal verheiratet. Der Schauspieler hat aus seinen früheren Beziehungen vier Kinder, Alice Krüger hat drei Kinder mit in die Ehe gebracht.