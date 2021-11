Comedians und Promis, die nicht lachen dürfen: Das Konzept der Show "Last One Laughing" geht voll auf. Staffel eins und zwei werden für Amazon zum Streaming-Hit - und nun ist klar, wer in der dritten Auflage mit dabei ist.

Der Cast für die dritte Staffel der erfolgreichen Streaming-Comedyshow "LOL - Last One Laughing" bei Prime Video von Amazon steht fest. Der Streaming-Dienst teilte diese Namen für den Start im Frühjahr 2022 mit: Palina Rojinski, Hazel Brugger, Michelle Hunziker, Christoph Maria Herbst, Abdelkarim, Axel Stein und Olaf Schubert. Anke Engelke stelle sich zum dritten Mal der Herausforderung, Carolin Kebekus und Mirco Nontschew seien zum zweiten Mal dabei.

Bei der Comedy-Show geht es darum, dass die Kandidaten gemeinsam über mehrere Stunden zusammen sind. Sie müssen sich zum Lachen bringen, dürfen selbst aber nicht lachen. Wer zweimal erwischt wird, fliegt raus. Übrig bleibt, wer sich das Lachen verkniffen hat. "Ich habe keine Ahnung, was es mit dem Körper anstellt, wenn man sich das Lachen so extrem verkneift. Ich hab' nur gesehen, was es mit den Leuten macht", sagte Herbig im Interview mit der "Augsburger Allgemeinen" zum Show-Konzept. Jeder versuche etwas anderes, um nicht in Lachen auszubrechen und darüber "habe ich mich ja am meisten amüsiert".

Schauspieler und Regisseur Michael "Bully" Herbig ("Bullyparade", "Der Schuh des Manitu") präsentiert die deutsche Ausgabe des internationalen Erfolgs. Er passt auf, wer lacht, und greift dann ins Geschehen ein. Die zweite Staffel gewann Max Giermann und Staffel eins Torsten Sträter.

"LOL" ist der größte Erfolg von Amazon Prime Video in Deutschland. Staffel zwei löst die erste Staffel an der Spitze der meistgestreamten Titel in Deutschland ab. Die Sendung räumte zudem den Deutschen Comedypreis in der Kategorie "Best Comedy" ab.