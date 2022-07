In Boris Beckers Fußstapfen

In Boris Beckers Fußstapfen Anna Ermakova spielt jetzt Tennis

(Foto: Sacha Tassilo Höchstetter für BUNTE quarterly / Spot On)

"Ich bin nicht unbedingt gut", räumt Anna Ermakova ein. Doch zumindest auf Hobby-Niveau eifert sie ihrem berühmten Vater nun auf dem Tenniscourt nach. Unterdessen hofft sie darauf, dass Boris Becker bald aus der Haft entlassen wird.

Seit Boris Becker Ende April 2022 wegen Insolvenzverschleppung zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden ist, sitzt der frühere Tennis-Star in einem Gefängnis in England ein. Tochter Anna Ermakova hat aber die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass ihr berühmter Vater nicht die volle Haftstrafe hinter Gittern absitzen muss.

Ihr Wunsch sei es, "dass er früher aus dem Gefängnis kommt, dass er sich sicher fühlt, voller Hoffnung bleibt und nicht aufgibt", sagt die 22-Jährige in einem Interview mit "Bunte Quarterly". "Er hat die Unterstützung seiner Familie und seiner Fans", ist sich das Model im Gespräch mit dem Magazin sicher.

Ermakova ziert auch das Cover der Zeitschrift. Zu sehen ist sie mit einem Tennisschläger in der Hand. Und das nicht ohne Grund. So enthüllt sie, dass sie zumindest auf Hobby-Ebene in die Fußstapfen ihres Vaters geschlüpft sei: "Meine Mutter wollte, dass ich damit anfange. Ich habe im Sommer Tennis-Feriencamps besucht. Ich bin nicht unbedingt gut, aber es macht mir Spaß, draußen mit meinen Freundinnen zu spielen."

Nächstes Karriereziel Studium

Statt wie dereinst ihr Vater auf dem Centercourt um Punkte zu kämpfen, posiert sie dort aber lieber als Model. Das sei auch weiterhin ihr Karrierewunsch, erklärt sie. Außerdem würde sie sich gerne als Schauspielerin versuchen. "Zunächst will ich jedoch mein Studium gut abschließen", hat Ermakova ihr nächstes Karriereziel abgesteckt.

Anna Ermakova ist die gemeinsame Tochter von Boris Becker und Laufstegmodel Angela Ermakova, die lediglich eine kurze Affäre verband. Früh entdeckte auch sie das Modeln für sich. Im Alter von 14 Jahren feierte sie ihr Catwalk-Debüt bei der Berliner Fashion Week. Galt die Beziehung zu ihrem Vater in jungen Jahren noch als schwierig, hat sich das Verhältnis inzwischen deutlich entspannt.