Wir wissen ja so einiges über Anna Ermakova: dass sie die Tochter von Boris Becker ist, dass sie sich als Model versucht oder aber dass sie nun auch "Let's Dance" gewonnen hat. Von ihrem Freund jedoch wussten wir bisher kaum etwas. Egal! Nun ist ohnehin Schluss.

Was? Anna Ermakova hatte einen Freund? Ja, wer aufmerksam die Boulevardmedien in den vergangenen Jahren verfolgt hat, konnte davon bereits wissen. Schließlich machten schon Ende 2019 Paparazzi-Fotos die Runde, auf denen die Tochter von Boris Becker knutschend und händchenhaltend mit einem unbekannten Mann in London zu sehen war.

Als sich Ermakova nun im Frühjahr in der RTL-Show "Let's Dance" zum Sieg tanzte, tauchten überdies Aufnahmen von einem Set-Besuch ihres Lebensgefährten auf. In einer Instagram-Story machte die 23-Jährige ebenfalls keinen Hehl daraus, liiert zu sein. Schließlich galt der Dank nach ihrer Geburtstagsfeier am 22. März unter anderem auch "meinem Freund".

Allzu viel wurde über die Identität des Mannes und Ermakovas Beziehung zu ihm nicht publik - sie hielt ihn aus der Öffentlichkeit heraus. Nur dass er Tony heiße und bereits seit vier Jahren an ihrer Seite sei, wurde kolportiert.

"Wir sind nicht mehr zusammen"

Während sie über ihre Liebe bisher weitgehend schwieg, gab Ermakova nun am Rande des "Ein Herz für Kinder"-Sommerfestes in Berlin zumindest die Trennung explizit bekannt. "Wir sind nicht mehr zusammen", offenbarte sie gegenüber der "Bild"-Zeitung. Es gehe ihr jedoch gut und sie wolle nun erst einmal etwas Zeit mit Freunden in London verbringen.

Darüber hinaus will sich Ermakova, die gerade ihr Studium der Kunstgeschichte beendet hat, anscheinend auf ihre Karriere konzentrieren. Dabei könne sie sich auch vorstellen, eine längere Zeit in Deutschland zu verbringen, plauderte sie aus. "Deutschland ist ein Teil von mir, ich bin ja halbe Deutsche."

Gelegenheit dazu hat sie auf jeden Fall im Winter: Vom 7. November bis 4. Dezember geht sie mit auf die "Let's Dance"-Tour, auf der sie mit den Stars der Show insgesamt 23 Auftritte in ganz Deutschland absolvieren wird.

Zum "Herz für Kinder"-Sommerfest war Anna Ermakova in einem Spitzenkleid der Berliner Designerin Lana Müller gekommen. Begleitet wurde sie von ihrer Mutter Angela Ermakova.