Vergangene Woche geben Bushido und Anna-Maria Ferchichi bekannt, dass sie nochmal Eltern werden. Wenige Tage später berichtet die werdende Mutter bereits von Blutungen. Nun steht fest: Das Paar hat sein neuntes Kind schon wieder verloren.

Vor wenigen Tagen hatte Anna-Maria Ferchichi bereits berichtet, dass ihr die Schwangerschaft mit ihrem neunten Baby Sorgen bereite - nun hat diese ein trauriges Ende genommen. Sie habe eine starke Blutung gehabt, erzählt Bushidos Ehefrau in einer Instagram-Story, wahrscheinlich eine Fehlgeburt. Möglich ist nach ihren Angaben auch eine Eileiterschwangerschaft. Klar sei nur, "dass es nicht intakt ist" und das Paar kein neuntes Baby haben werde. Ferchichi wirkt dabei getroffen, aber dennoch gefasst.

Die beiden hatten die Schwangerschaft gerade erst bekanntgegeben, Rapper Bushido veröffentlichte Ende Juni auf seinem Instagram-Profil das Foto eines positiven Schwangerschaftstests. Für die 41-Jährige wäre es das neunte Kind gewesen, für den drei Jahre älteren Musiker das achte.

"Sieht nicht so stabil aus", sagte Anna-Maria Ferchichi wenige Tage später ebenfalls in einer Instagram-Story. "Es ist eine Fruchthöhle zu sehen, aber ein Hämatom direkt dort dran, deswegen blute ich seit Tagen auch ganz leicht." In den Tagen zuvor hätten sie und ihr Mann eine Achterbahnfahrt der Gefühle durchlebt. Grund dafür seien die Erfahrungen, die sie bei ihrer vorherigen Schwangerschaft gemacht hätten - 2021 trug Anna-Maria Ferchichi Drillinge aus.

Tochter Amaya litt damals nicht nur an einer schweren Lungenentzündung, sie war auch deutlich kleiner und leichter als ihre beiden Schwestern. Das Trauma sitze bei ihr und Bushido noch immer tief, erläuterte Anna-Maria Ferchichi. "Ich kann einfach durch die Sache mit Amaya nicht mehr unbeschwert auf eine Schwangerschaft gucken."