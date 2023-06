Noch keine zwei Jahre ist es her, dass Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi Eltern von Drillingen wurden. Für den Rapper waren das die Kinder fünf, sechs und sieben. Sie ist sogar schon achtfache Mutter. Und jetzt kommt noch weiterer Nachwuchs hinzu.

Eine Großfamilie hat Bushido bereits. Schließlich haben er und seine Frau Anna-Maria Ferchichi schon sieben gemeinsame Kinder in die Welt gesetzt. Hinzu kommt noch ein Sohn, den die 41-Jährige aus einer früheren Beziehung in die Ehe mit dem Rapper eingebracht hat. So hütet das Paar bis dato eine achtköpfige Rasselbande.

So verkündete Bushido, dass er abermals Vater wird. (Foto: Instagram / bush1do)

Doch dabei wird es noch immer nicht bleiben, wie der Musiker nun mit einem Instagram-Post verraten hat. Bushido veröffentlichte auf seiner Seite in dem sozialen Netzwerk das Foto eines positiven Schwangerschaftstests, den seine Frau in der Hand hält. Zugleich verlinkte er den Beitrag mit ihrem Instagram-Account.

Dazu schreibt der 44-Jährige: "Ich bin einfach sprachlos und so gesegnet. Wenn man denkt, das Leben kann nicht besser werden, bekommt (man) so eine Nachricht." In Richtung seiner Frau fügt Bushido hinzu: "Ich liebe dich über alles."

Familienleben in Dubai

Das bisher letzte Mal waren der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi heißt, und seine Lebensgefährtin im November 2021 Eltern geworden. Damals brachte Anna-Maria Ferchichi Drillinge zur Welt. Die Schwangerschaft war nicht ohne Komplikationen verlaufen. Zeitweise befürchtete das Paar, dass eines der Kinder nicht überleben würde.

Am 11. November 2021 brachten die Ärzte in der Berliner Charité dann aber per Kaiserschnitt doch drei gesunde Mädchen zur Welt. Nach anfänglicher Skepsis war Bushido schließlich auch selbst bei der Geburt dabei. "Ich bin einfach überwältigt und fühle heute mehr denn je, dass die Familie das Wichtigste in unserem Leben ist", jubelte er im Nachhinein. Seine Frau und die Mediziner hätten ihn zum "glücklichsten Menschen dieser Erde" gemacht.

Nun könnte sich das Glück des Rappers also noch ein weiteres Mal vergrößern. Wo Anna-Maria Ferchichi ihr neuntes Kind entbinden wird, dürfte wohl noch nicht feststehen. Im vergangenen Jahr ist die Familie nach Dubai ausgewandert. Es heißt, Bushido suche dort auch Schutz vor einem arabischen Clan, mit dem er früher paktiert hat, ehe er sich mit ihm überwarf.