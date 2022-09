Urlaub mit dem Ex: Im Falle von Hollywood-Star Bradley Cooper und dem Model Irina Shayk sorgt das für Fantasien der Fans. Ein Insider plaudert sogar über Baby-Pläne. Allerdings soll es eher nüchtern zugehen: Die gemeinsame Tochter braucht ein Geschwister.

Für die Fans wäre das möglicherweise ein Traum-Comeback: Nachdem Irina Shayk ein gemeinsames Urlaubsbild mit Bradley Cooper veröffentlicht hat, gibt es nun sogar Gerüchte, dass das ehemalige Paar offen für ein weiteres Kind sein könnte. Die beiden haben bereits die gemeinsame Tochter Lea (5), die 2017 zur Welt gekommen ist.

Das 36-jährige Model hatte Ende August Bilder aus dem Urlaub bei Instagram veröffentlicht. Ihre Anhänger zeigten sich ganz verzückt, dass sie auf einer der Aufnahmen auch an der Seite ihres ehemaligen Partners zu sehen ist. Gemeinsamen strahlen Shayk und der 47-jährige Hollywood-Star in Richtung Kamera. Auf einem weiteren Foto liegt Shayk im Sand, um sie herum ein großes Herz. Ein weiteres Anzeichen für ein Liebes-Comeback? Allerdings tummelt sich auf den Bildern auch ein Haufen Schweine, was bei den Mutmaßungen keine Rolle spielte.

Ein Insider verriet nun "Page Six": "Es war ein richtiger Familientrip und sie ziehen in Betracht, wieder zusammenzukommen." Doch damit noch nicht genug. Die anonyme Quelle deutet auch an, dass sich Shayk offenbar ein weiteres Kind wünscht. "Sie hätte gerne ein Geschwisterchen für ihre Tochter", heißt es in dem Bericht.

Beide hätten seit ihrer Trennung keinen anderen "ernsthaften" Partner gehabt, meint der Insider. Und sie fänden grundsätzlich Gefallen an der Idee, ein weiteres Kind zu bekommen. Es sei ihm zufolge aber nicht wie bei Jennifer Lopez und Ben Affleck, die nach Jahren wieder zueinander gefunden und kürzlich geheiratet haben. Stattdessen stecke dahinter eher der Gedanke: "Warum nicht?" Schließlich kümmerten sie sich gemeinsam um ihre Tochter. 2019 hatten Shayk und Cooper sich nach rund vier Jahren Beziehung getrennt.

Zuvor war Cooper ab 2006 kurz mit der Schauspielerin Jennifer Esposito verheiratet, die Ehe hielt nur wenige Monate. Zu seinen weiteren Verflossenen zählen Renée Zellweger und Suki Waterhouse. Erst vor sechs Wochen hatte Page Six Cooper allerdings eine neue Beziehung mit einer engen Vertrauten von Hillary Clinton nachgesagt.