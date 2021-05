Vor weniger als 20 Leuten hat Sängerin Ariana Grande am Wochenende ihren Verlobten Dalton Gomez geheiratet. Es soll eine Hochzeit "voller Liebe" und ohne große Zeremonie gewesen sein. Stattdessen sollen die beiden recht zwanglos gefeiert haben.

Megastar Ariana Grande ist verheiratet. Das hat ein Sprecher der Sängerin dem US-Magazin "People" am 17. Mai bestätigt. Grande habe ihrem Verlobten Dalton Gomez das Jawort gegeben. "Sie haben geheiratet", erklärt der Sprecher und verrät auch wenige Details.

Es sei demnach eine "winzige und intime" Hochzeit vor weniger als 20 Menschen und der ganze Raum sei "glücklich und voller Liebe" gewesen. Außerdem könnten das Paar und deren Familien "nicht glücklicher" sein. Das Ganze habe demnach am Wochenende in ihrem Zuhause im kalifornischen Montecito stattgefunden, es habe aber keine richtige Zeremonie gegeben. Stattdessen hätten die beiden recht zwanglos ihre Hochzeit gefeiert. Eine weitere anonyme Quelle erklärte "People": "Sowohl Ari als auch Dalton lieben Montecito. Sie verbringen dort viel Zeit." Daher sei es in gewisser Weise einfach "natürlich", dass sie dort auch heiraten.

Ende vergangenen Jahres hatte die Sängerin bestätigt, dass die beiden sich verlobt hatten. Sie veröffentlichte mehrere Bilder, darunter auch Fotos ihres Verlobungsringes, bei Instagram. Dazu schrieb sie: "Für immer und noch mehr." Zum ersten Mal hatte sie ihren neuen Freund im Mai vergangenen Jahres im Video zum Song "Stuck with U" gezeigt, den Grande während des Corona-Lockdowns in Kalifornien mit Justin Bieber aufgenommen hatte. Gomez arbeitet für die Aaron Kirman Group in Los Angeles. Auf der Website der Agentur heißt es, er sei in Südkalifornien geboren und aufgewachsen. Seit fünf Jahren ist er demnach als Luxusimmobilienmakler tätig.

Ariana Grande war zuvor unter anderem mit Mac Miller liiert, der 2018 an einer versehentlichen Überdosis von Drogen, Medikamenten und Alkohol starb. Die Sängerin, damals verlobt mit dem Comedian Pete Davidson, schrieb nach dem Tod ihres Ex-Freundes auf Instagram: "Ich habe dich von dem Tag an verehrt, an dem ich dich getroffen habe, als ich neunzehn war, und ich werde es immer tun." Kurze Zeit später trennte sie sich von Davidson.