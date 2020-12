Ashley Graham nimmt an einem Shooting für die "Vogue" teil. Und sie ist nicht das einzige Plus-Size-Model, das sich für die Kampagne auszieht. Jetzt lässt sich die 33-Jährige in die Karten beziehungsweise das Dekolleté schauen und zeigt ihren Fans, wie es hinter den Kulissen zuging.

Schon vor zwei Tagen präsentierte Ashley Graham auf ihrem Instagram-Account ein Foto, das sie gemeinsam mit drei weiteren Plus-Size-Models zeigte. Die Schwarz-Weiß-Aufnahme entstand für die italienische Ausgabe der Modezeitschrift "Vogue", und dem Foto fügte Graham folgenden Text hinzu: "Was für eine Ehre, Teil dieses unglaublichen Shootings mit diesen schönen Damen zu sein", und meinte damit ihre Kolleginnen Paloma Elsesser, Alva Claire und Jill Kortleve.

"Seit 21 Jahren beobachte ich, wie sich diese Branche vor meinen eigenen Augen verändert, und es macht mich so stolz, neben diesen drei Frauen zu stehen und an die nächste Generation zu denken, die sich selbst reflektiert sehen wird. Es ist nicht mehr nur das kurvige Mädchen, sondern jetzt eine ganze Klasse von Models aller Formen, Ethnien, Größen und Hintergründe, die sich zu umarmen beginnen. Sich gegenseitig unterstützen und voranbringen zu können, hat den Unterschied ausgemacht", lautete die Bildunterschrift weiter.

Spiegelselfie zu viert

Nun schiebt die 33-Jährige noch ein paar Fotos nach, die zeigen, wie es Backstage bei dem "Vogue"-Shooting aussah. Im ersten Video schwingt Graham in einem grauen, eng anliegenden Kleid, mit langen weißen Handschuhen und einem um den Kopf gebundenen Tuch eine Papiertüte vor der Kamera hin und her. Das nächste Foto zeigt sie dann in knappen schwarzen Dessous und einem grün-schwarzen Plüschmantel, in dem sie sich vor einem Spiegel fotografiert. Im darauf folgenden Video öffnet Graham den Mantel, um ihren zwölf Millionen Followern zu zeigen, was genau sie darunter trägt. Abschließend gibt es dann noch ein Spiegelselfie gemeinsam mit den drei Kolleginnen.

Ashley Graham, die am 30. Oktober ihren 33. Geburtstag feierte, ist als sogenanntes "Plus-Size-Model" berühmt geworden. Jedoch lehnt sie diesen Begriff ab, da er bereits ein Abweichen von der vermeintlichen Norm impliziere. Stattdessen steht Graham von jeher selbstbewusst zu ihren Pfunden und ließ die Öffentlichkeit auch daran teilhaben, wie ihre Schwangerschaft ihren Körper noch einmal veränderte. Die US-Amerikanerin ist seit 2010 mit dem Filmemacher Justin Ervin verheiratet. Im Januar dieses Jahres brachte sie ihren ersten Sohn Isaac zur Welt. Auch mit ihm posierte sie bereits mehrfach nackt auf ihrer Instagram-Seite.