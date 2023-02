Model Ashley Graham steht zu ihrem Körper. Immer wieder lädt sie in den sozialen Medien Fotos und Videos hoch, die sie unverhüllt und ungeschönt zeigen. Die 35-Jährige setzt auf Ehrlichkeit statt auf Photoshop und macht sie auch mit ihrem aktuellen Post wortlos für Body Positivity stark.

Ashley Graham steht nicht nur beruflich als Plus-Size-Model für Body Positivity ein, sondern macht sich auch privat dafür stark. Immer wieder lädt sie in den vergangenen Jahren ungeschönte Fotos von sich hoch, unter anderem während ihrer Schwangerschaften.

Nun liegt die Geburt ihrer Zwillinge gut ein Jahr zurück, geblieben sind ihr die Dehnungsstreifen. Und die zeigt die 35-Jährige jetzt mal wieder bei Instagram. Auf dem Foto ist zum einen der Ansatz ihrer nackten Brüste zu sehen wie eben auch ihr Bauch, den sie mit beiden Händen feste greift. Einen Kommentar dazu verkneift sie sich, denn mit dem Foto ist schon alles gesagt.

So viel Ehrlichkeit kommt gut an, und so finden sich unter dem Post jede Menge lobende und dankbare Kommentare. "Der Echteste, den wir kennen!", schreibt ihre Freundin und Make-up-Künstlerin Katie Jane Hughes beispielsweise. Eine andere Userin wünscht sich, in ihrer Jugend mehr solcher Fotos gesehen zu haben. So hätte sie womöglich ein anderes Gefühl für ihren Körper entwickelt.

Wunsch nach "realistischeren Models"

Inzwischen hat das Bild mehr als 600.000 Likes und unzähliger ähnlicher Kommentare gesammelt, die sich mehr "realistische Models" wie Graham wünschen. Sie geht offen mit ihren Speckröllchen um und macht klar, dass eine Schwangerschaft nun mal ihre Spuren hinterlässt.

Ashley Graham brachte zunächst 2020 Sohn Isaac zur Welt, ehe sie im Januar 2022 Mutter der Zwillinge Malachi und Roman wurde. Schon ein paar Monate später veröffentlichte sie ein Video, um anderen Frauen Mut zu machen: "Poste dieses Video für all die Mamas, deren Figuren noch nicht 'in ihre Ursprungsform zurückgekehrt' sind und das vielleicht auch nie tun werden. Und für jeden, der daran erinnert werden muss, dass euer Körper in seiner tatsächlichen Form schön ist", schrieb sie damals zu einem Clip, in dem sie in weißer Unterwäsche am Set eines Fotoshootings zu sehen war.