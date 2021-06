Liebt ihren Körper und will, dass andere ihre eigenen Rundungen auch mögen: Ashley Graham

Seit Jahren macht sich Ashley Graham immer wieder für Body Positivity stark. Dafür lässt das Plus-Size-Model auch gern schon mal die Hüllen fallen. Das hat die 33-Jährige jetzt wieder getan, um ihrer wichtigen Botschaft Nachdruck zu verleihen.

Ashley Graham setzt sich wieder mit vollem Körpereinsatz und gutem Beispiel für Body Positivity ein. Auf Instagram postete das Supermodel mehrere nicht retuschierte Bilder von Frauenkörpern, die ihre Dehnungsstreifen präsentieren. Dazu die Ansage: "Schön. Ende der Diskussion". Auch Graham selbst ist auf einem Foto zu sehen, auf dem sie bis auf ein paar Ketten scheinbar gar nichts trägt.

In der Bildunterschrift erklärt Graham, dass das Wetter wärmer werden würde und viele Menschen nun wieder Probleme damit hätten, mehr Haut zu zeigen: "Ich hoffe, dass diese Fotos, die ich von so vielen schönen Körpern markiert habe, dich motivieren, deine Haut zu lieben", spricht sie die Betroffenen direkt an. "Glaub mir, wenn ich sage, dass dein Körper schön ist."

Ihre Follower sollten sich nicht die Lüge erzählen, nicht gut genug, dünn genug oder sexy genug zu sein, um ein Tanktop oder einen Badeanzug zu tragen, so Graham. Das Model, das gerade durch seine Kurven berühmt geworden ist, rät: "Lass dich nicht von deinem Kopf davon abhalten, dein Leben in vollen Zügen zu genießen (und denke daran, dir jeden Tag 'Ich liebe dich' zu sagen)!"