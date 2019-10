RTL-Moderatorin Birgit Schrowange hat es vorgemacht. Sie hörte irgendwann mit dem Färben ihrer Haare einfach auf - und erstrahlt seither in ihrer natürlich-grauen Schönheit. Will Barbara Schöneberger etwa in ihre Fußstapfen treten? Neue Bilder der Entertainerin könnten das vermuten lassen.

"Blondes Gift" hieß nach der Jahrtausendwende eine Talkshow, der Barbara Schöneberger nicht zuletzt ihre Popularität verdankt. Der Titel passte natürlich wie die Faust aufs Auge zu der Entertainerin, die damals noch in ihren 20ern war.

Doch die Zeit vergeht und hinterlässt auch äußerlich so manche Spuren. Inzwischen ist Schöneberger 45 - und wer weiß, wie sie heute wohl aussähe, wenn sie sich nicht regelmäßig die Haare färben würde?

Schöneberger freut sich drauf

Einen Vorgeschmack auf diesen Anblick gibt Schöneberger nun selbst auf ihrer Instagram-Seite. Hier postete sie zwei Bilder, auf denen sie sich in eine graue Maus verwandelt. Allerdings lässt sie dabei auch mit Schminke noch etwas nachhelfen, um älter auszusehen, als sie tatsächlich ist.

Wozu das Ganze? Für Schönebergers Magazin "Barbara". "Siehst ja ... ganz schön alt aus", lautet der Titel der aktuellen Cover-Story. Dafür wagte der TV-Star schon mal einen Blick in seine Zukunft.

"Die Jugend bricht aus mir heraus", schreibt Schöneberger zu einem der Fotos, die ihre optische Veränderung im Rahmen des Fotoshootings zeigen. Zum anderen merkt sie an: "Ich freue mich auf die grauen Haare."

Die einen so, die anderen so

Heißt das womöglich, dass wir uns dauerhaft an ein "Graues Gift" gewöhnen müssen? Man darf gespannt sein, ob Schöneberger irgendwann vielleicht auch mal zu ihrem natürlichen Aussehen stehen oder bis in alle Ewigkeit munter färben wird.

Beispiele gibt es ja zu Genüge für beide Varianten. Während etwa RTL-Moderatorin Birgit Schrowange dem Färben inzwischen abgeschworen hat und sich nur noch - zurecht - stolz mit ihrer Naturhaarfarbe präsentiert, helfen andere auch im hohen Alter noch nach. Wer zum Beispiel? Na, Schönebergers Show-Kollege zum Beispiel - oder glaubt etwa jemand ernsthaft, dass Tommy Gottschalk mit seinen 69 Jahren noch immer strohblond ist, ohne dabei nachzuhelfen?