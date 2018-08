Unterhaltung

Trauer bei "Bauer sucht Frau": Bauer Lothar stirbt mit nur 50 Jahren

Die "Bauer sucht Frau"-Gemeinde trauert um Landwirt Lothar. Der Teilnehmer der vergangenen Staffel starb im Alter von 50 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Wie der Sender RTL mitteilte, bekam Lothar erst vor wenigen Monaten die niederschmetternde Diagnose.

Moderatorin Inka Bause reagierte geschockt: "Die Nachricht von Lothars Tod hat mich zutiefst getroffen." Sie habe ihn im letzten Jahr als sehr fröhlichen und lebensfrohen Menschen kennengelernt.

"Mein herzlichstes Beileid an seine Familie und Freunde, denen ich ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit wünsche", sagte die 49-jährige Moderatorin. Lothar lernte in der letzten Staffel von "Bauer sucht Frau" nicht die Liebe seines Lebens kennen. Nach zwei Gesprächen mit zwei Kandidatinnen beim obligatorischen Scheunenfest entschied sich der Viehzüchter gegen die Damen und fuhr anschließend alleine auf seinen Hof zurück.

Quelle: n-tv.de