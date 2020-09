Viele Deutsche mussten dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie auf Heimaturlaub umschwenken. Dabei könnten sich einige vielleicht wieder neu in ihre Heimat verliebt haben. Victoria und David Beckham scheint es in Deutschland auch gut zu fallen. Das Paar genießt den Urlaub in Baden-Baden.

Victoria Beckham ist mit ihrem Mann in Baden-Baden zu einem Wellness-Urlaub gewesen. Bei Instagram postete die Designerin und frühere Popmusikerin der Spice Girls ein Foto mit dem Text "Postcard from our wellness week in Germany". Laut Hashtags war das Paar erneut in einem Luxushotel, das mit einem 5000 Quadratmeter großen "Medical Spa mit einem ganzheitlichen Verständnis von Wellness" wirbt.

Laut der Website des Hotels wurde die Villa um 1882 erbaut. Die Geschichte des Komplexes ist geprägt durch zahlreiche Besitzerwechsel und unterschiedliche Nutzungen. 2015 dann erfolgte nach zweijähriger Umbauzeit des Luxushotels und Spas die Neueröffnung.

In einer Instagram-Story postetet sie auch ein Filmchen vom sonnendurchfluteten Schwarzwald, Bilder von sich und David Beckham und von gesundem Essen. Sie kommentierte "beautiful Germany" (schönes Deutschland). 2018 war Beckham schon einmal in der mondänen Kurstadt Baden-Baden, 2019 postete sie Bilder vom Tegernsee bei München.