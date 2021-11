17 Jahr, blondes Haar - so kennen wir Leni Klum bislang. Doch die Tochter von Model-Mama Heidi Klum strebt ja bekanntlich selbst eine Laufsteg-Karriere an. Und da gehört die Verwandlung nun mal dazu. So bekommen wir jetzt eine ganz neue Leni zu Gesicht.

Nachwuchsmodel Leni Klum überrascht ihre 1,1 Millionen Followerinnen und Follower bei Instagram mit einem neuen Look. Der könnte glatt aus einer der legendären "Umstyling"-Folgen der Castingshow "Germany's next Topmodel" stammen, durch die ihre Mutter Heidi Klum seit 15 Jahren führt.

Von ihren langen blonden Haaren ist auf dem Schnappschuss nichts zu sehen. Stattdessen präsentiert sich die 17-Jährige mit einer mahagoni-farbenen Mähne, die an den Spitzen schwarz ausläuft. Besondere Highlights sind ein kurzer, fransiger Pony und ein paar Strähnen, die am Oberkopf in die Höhe stehen.

Beim Make-up wiederum liegt der Fokus auf einem XXL-Lidstrich, während die Lippen nur mit einer roten Linie betont sind. Leni Klums schlichter Kommentar dazu: "Miau".

"Pumuckl after Corona"

Vielleicht kommt dem einen oder der anderen bei dem Anblick tatsächlich das Musical "Cats" in den Sinn. Doch auch Erinnerungen an den jungen Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz werden wach. Das würde natürlich auch bestens passen. Schließlich gehört der Zwillingsbruder von Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz ja schon fast zur Familie.

Leni Klums Followerinnen und Follower reagieren allerdings mit gemischten Gefühlen auf den Look. "Dieser Look ist so cool", "Wunderschön" oder "Punk photo shoot oder eher David Bowie photo shoot? Sieht auf jeden Fall gut aus!", sind einige der positiven Reaktionen. Andere hingegen lästern: "Leider nur eine Perücke", "Pumuckl after Corona" oder "Nicht erkannt".

Leni Klum ist die älteste Tochter von Heidi Klum. Sie stammt aus einer früheren Beziehung der 48-Jährigen mit dem Formel-1-Manager Flavio Briatore. Mit Sänger Seal bekam Heidi Klum noch drei weitere Kinder: zwei 2005 und 2006 geborene Söhne sowie eine Tochter, die 2009 zur Welt gekommen ist.