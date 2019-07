"Du magst halt, was du magst"

"Du magst halt, was du magst" Bella Thorne ist pansexuell

Bella Thorne hat viel durchgemacht. Sie wurde missbraucht und ausgegrenzt. Sie war anders. Großgeworden im Rampenlicht stand sie zuletzt immer wieder aufgrund ihres wilden Liebeslebens in den Schlagzeilen. Nun stellt die Schauspielerin einiges klar.

Bella Thorne ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und mit ihrer Offenheit auch viele Fans zu inspirieren. In einem Fernsehinterview erzählte sie nun neue Details zu ihrer sexuellen Orientierung. "Ich bin pansexuell", erklärte die 21-Jährige "Good Morning America". "Das wusste ich lange nicht."

Pansexuelle Personen richten ihr Begehren nicht auf Personen eines bestimmten Geschlechts, sondern sehen sich in der Lage, sexuelle oder romantische Anziehung in Bezug auf Personen aller biologischen Geschlechter und Geschlechtsidentitäten zu empfinden. Oft empfinden sie geschlechtliche Merkmale als nachrangig. Bisexualität im klassischen Sinne ist eine Art begrenzte Form der Pansexualität insofern, als sich Begehren auf nur zwei Geschlechter richtet. Oft liegt eine binäre Vorstellung von Geschlecht zugrunde, also die Unterscheidung nur zwischen Mann und Frau.

"Muss nicht Mädchen oder Junge sein"

Thorne hatte 2016 bereits erklärt, sie sei bisexuell. Zuletzt war sie gleichzeitig in einer Beziehung mit der Youtuberin Tana Mongeau und dem Musiker Mod Sun. Mittlerweile datet sie den italienischen Sänger Benjamin Mascolo.

"Es muss nicht ein Mädchen oder ein Junge sein", erklärte Thorne in dem Fernsehinterview. "Er, sie, dieses oder jenes - es geht um die Persönlichkeit, die einem gefällt. Man steht einfach auf ein menschliches Wesen." Viel tiefer ging sie nicht ins Detail. "Du magst halt, was du magst", so Thorne.

Neben Thorne haben auch andere Prominente sich als pansexuell geoutet. Dazu zählen die Sängerinnen Miley Cyrus, Sia, Kesha und Janelle Monae sowie die Schauspielerin Amber Heard.