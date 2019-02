Der Schauspieler Ben Affleck hat das Superhelden-Cape offiziell abgegeben. Im nächsten "Batman" wird er nicht mehr in der Rolle des Helden zu sehen sein. Grund: Er soll durch einen jüngeren Kollegen ersetzt werden. Affleck nimmt es mit Humor.

Bereits seit Ende Januar steht fest, dass Ben Affleck wohl nicht mehr in die Rolle von Batman zurückschlüpfen wird. Jetzt hat der Schauspieler in der Talkshow von US-Moderator und Comedian Jimmy Kimmel noch einmal ganz offiziell als Superheld abgedankt. "Ich schätze, ich bin nicht Batman", scherzte der 46-Jährige in Anlehnung an den legendären Satz des Helden.

Zusammen schickten Affleck und der 51-jährige Kimmel das Cape von Afflecks Batman in Richtung Studiodecke, so wie es in vielen US-Sportarten für gewöhnlich mit Trikots gemacht wird, wenn die Rückennummer legendärer Athleten nicht mehr vergeben werden soll.

Die Rolle des Batman hingegen wird natürlich wieder vergeben. Ende Januar hatte das Branchenportal "Deadline" berichtet, dass im für Sommer 2021 geplanten Film "The Batman" ein jüngerer Held im Fokus stehen soll und Affleck deswegen nicht mehr dabei sei.

Ein neuer Hauptdarsteller soll noch nicht gefunden sein, dafür der Regisseur für das Projekt: Matt Reeves soll für den Film verantwortlich sein. Affleck zeigte sich auf Twitter nicht beleidigt. Er schrieb: "Ich freue mich auf #TheBatman im Sommer 2021 und darauf, zu sehen, wie Matt Reeves' Vision Wirklichkeit wird".