Seit ihrem Liebes-Comeback sind gemeinsame Fotos von Jennifer Lopez und Ben Affleck rar - bis jetzt. Beim Filmfest in Venedig läuft das Hollywood-Paar Arm in Arm über den roten Teppich. Die Fotografen sind hin und weg.

Auf diese Bilder des Hollywood-Traumpaares haben viele gewartet: Musikerin Jennifer Lopez und Oscarpreisträger Ben Affleck sind am Abend gemeinsam und sichtbar verliebt über den roten Teppich beim Filmfest Venedig gelaufen. Seit einiger Zeit war zwar bekannt, dass die 52-Jährige und der 49-Jährige nach längerer Trennung wieder ein Paar sind. Bislang aber gab es nur wenig offizielle Fotos der beiden zusammen - bis jetzt. Nun wurde der rote Teppich auf der venezianischen Insel Lido ihr erster großer gemeinsamer Auftritt nach dem Liebes-Comeback.

Zur Freude von Fotografen und Fans kamen J.Lo und Affleck zur Premiere des Historienspektakels "The Last Duel". Bei all dieser Aufregung gerieten Regisseur Ridley Scott und Afflecks Co-Stars Matt Damon und Jodie Comer fast etwas in den Hintergrund. Ben Affleck schien den Moment zu genießen: Zuerst stieg er allein aus der Limousine aus, ließ sich fotografieren und grinste. Dann öffnete er die hintere Tür - und Jennifer Lopez stieg in einem extrem tief ausgeschnittenen, weißen Kleid aus. Arm in Arm liefen die beiden über den roten Teppich und strahlten sich immer wieder an. Im Premierenpalast angekommen, sah man das Paar innig miteinander kuscheln und küssen.

Lopez und Affleck lernten sich vor 20 Jahren kennen und später lieben - eine geplante Hochzeit sagten sie aber kurz vor dem Termin 2003 ab. Beide lebten ihr Leben danach mit anderen Partnern, heirateten und bekamen Kinder. Nach zehn Jahren Ehe und drei Kindern hatten Affleck und Jennifer Garner 2015 das Ende ihrer Beziehung verkündet. Lopez war dreimal verheiratet, zuletzt mit dem Sänger Marc Anthony, mit dem sie Zwillinge hat. Ihre jüngste Beziehung mit dem Ex-Baseballer Alex Rodriguez war im April geplatzt.

Wenig später tauchten in Klatschblättern Fotos auf, die Affleck vor dem Haus von Lopez in Los Angeles oder bei gemeinsamen Ausflügen zeigten. Die erste Bennifer-Beziehung hatte 18 Monate gehalten, bis zur Auflösung der Verlobung im Januar 2004. Zusammen drehten sie zwei Filme, "Liebe mit Risiko - Gigli" und "Jersey Girl", die aber beide an den Kinokassen floppten.