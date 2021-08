Besichtigungen in Los Angeles

Besichtigungen in Los Angeles Bennifer sind gemeinsam auf Haussuche

Jennifer Lopez und Ben Affleck wollen offenbar keine Zeit verlieren: Wenige Monate nach ihrem Liebescomeback besichtigen die beiden in Los Angeles bereits verschiedene Häuser. Und die können sich sehen lassen!

Ben Affleck und Jennifer Lopez sind angeblich auf der Suche nach einem gemeinsamen Zuhause. Laut dem US-Promiportal "TMZ" war das wieder frisch verliebte Paar am Dienstag in Los Angeles unterwegs, um sich mögliche Häuser anzusehen.

Darunter ist auch eines, das in Beverly Hills für 85 Millionen Dollar (72,5 Mio Euro) gelistet ist und keine Wünsche offen lässt. Das Haus ist über 3500 Quadratmeter groß, hat zwölf Schlaf- und 24 Badezimmer, einen Indoor-Sportkomplex mit Basketballplatz und Boxring und einen riesigen Pool. Es verfügt über Parkplätze für 80 Autos sowie ein Gäste-Penthouse, ein Hausmeisterhaus und ein Häuschen mit zwei Schlafzimmern für das Sicherheitspersonal.

Oder doch lieber eins mit Golfplatz?

Ebenfalls besichtigt haben Jen und Ben das ehemalige Haus des Komikers Bob Hope (1903-2003) in Toluca Lake. Das riesige Anwesen, das sich in der Nähe der Universal Studios in Hollywood befindet, gehört derzeit dem Geschäftsmann Ron Burkle und soll 40 Millionen Dollar (34 Mio Euro) kosten. Zu ihm gehört ein Grundstück von fünf Hektar, das sogar einen Golfplatz und Pools im Innen- und Außenbereich beinhaltet.

Affleck und Lopez daten sich seit April dieses Jahres wieder. Die beiden waren bereits ab Juli 2002 ein Paar, im November darauf verlobten sie sich, im Januar 2004 folgte überraschend die Trennung. Die Hausbesichtigungen sind laut "TMZ" ein klarer Beweis dafür, dass sie zusammenziehen wollen, da Lopez mit ihrem Haus in Beverly Hills eigentlich sehr glücklich gewesen sei und somit keinen anderen Grund hätte, auszuziehen.