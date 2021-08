Seit vier Monaten sind Alex Rodriguez und Jennifer Lopez kein Paar mehr. Die Sängerin ist seitdem wieder mit Hollywood-Star Ben Affleck liiert - aber dem Ex-Sportler geht es "großartig", wie er nun in einem Interview betont.

Alex Rodriguez, besser bekannt als A-Rod, hat in einem Interview mehrfach betont, dass es ihm und seinen Töchtern vier Monate nach der Trennung von Jennifer Lopez durchaus gut gehe. Gegenüber "Entertainment Tonight" sagte der ehemalige Sportler, wie er mit der Erfahrung umgeht: "Ich hatte fünf Jahre lang ein unglaubliches Leben und Partnerschaft, auch mit meinen Töchtern, wir haben so viel gelernt. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, das mitzunehmen und nach vorne zu blicken."

Rodriguez hat zwei Töchter aus einer Ehe mit Ex-Frau Cynthia Scurtis, die 16-jährige Natasha und die 13-jährige Ella. Weiter erklärte er, er freue sich nun am meisten, darauf zu sehen, wie sich seine Mädchen entwickeln würden. "Wir sind so dankbar für die letzten fünf Jahre", wiederholte Rodriguez. Sie fragten sich nun, wie sie die nächsten fünf Jahre mit dem Gelernten noch besser machen könnten. "Also, es geht mir großartig."

Zu einem Streich, der ihm im Juni gespielt wurde und am Dienstag publik wurde, äußerte sich der 46-Jährige dagegen nicht. Das US-Promiportal "TMZ" hatte berichtet, dass ein bislang Unbekannter unter dem Namen "Ben Afflec" Pizzen im Wert von 141,32 US-Dollar bestellt und zu A-Rods Adresse in den Hamptons hatte liefern lassen. Ob der ehemalige Baseballspieler darüber lachen konnte, ist nicht bekannt.

Make-up für Männer

Lopez hatte vor wenigen Tagen viele gemeinsame Fotos, die sie mit ihrem Ex-Verlobten zeigen, auf ihrem Instagram-Account gelöscht. Die Sängerin und Schauspielerin war seit 2017 mit Rodriguez liiert, im Frühjahr 2019 hatten sie sich auf den Bahamas verlobt. Mitte April trennten sich Lopez und Rodriguez offiziell. A-Rod wurde daraufhin mehrmals dabei fotografiert, wie er öffentlich weinte.

Seit dem Ende dieser Verlobung hat Lopez ihre Beziehung zu Hollywood-Star Ben Affleck wiederbelebt. Die beiden waren von 2002 bis 2004 bereits ein Paar und ebenfalls verlobt. Auch Rodriguez wurde bereits mit mehreren Frauen auf einer Jacht gesichtet. Außerdem probiert er sich mittlerweile in einem neuen Geschäftsbereich aus: Im Mai brachte er Make-up für Männer heraus.