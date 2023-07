Sie wuchs in Mega-Villa auf Beverly-Hills-Star Tori Spelling soll in Billig-Motel leben

Sie hat einst über sich gesagt, ihre Ansprüche seien "lächerlich hoch", und sie ist in Prunk und Protz aufgewachsen. Mittlerweile jedoch soll "Beverly Hills 90210"-Star Tori Spelling in einem Billig-Motel nahe Los Angeles untergekommen sein. Möglicherweise die Folge vieler Probleme in ihrem Leben.

Als Donna Martin in der Kult-Serie "Beverly Hills 90210" war Tori Spelling ein Star - die erfolgreichen Schauspiel-Zeiten sind jedoch lange vorbei. Die Neuauflage "BH90210" wurde 2019 nach nur einer Staffel eingestellt. Und auch sonst scheint es bei Tori Spelling nicht mehr richtig rundzulaufen. Wie "Daily Mail" berichtet, gab Ehemann Dean McDermott vor einigen Wochen nach Jahren voller angeblicher Eheprobleme die Trennung bekannt. Ein entsprechendes Posting bei Instagram wurde nach kurzer Zeit jedoch wieder gelöscht. Die beiden sind seit 2006 verheiratet.

Nun soll die Schauspielerin zudem mit ihren fünf Kindern in einem günstigen Motel in der Gegend von Los Angeles gesichtet worden sein - dabei wuchs sie einst in einer gigantischen Villa auf. Im exklusiven Stadtteil Holmby war Tori Spelling im "The Manor" zu Hause, einem der teuersten Anwesen in der Region, das ihr Vater gebaut hatte. Das Haus verfügt über 123 Zimmer, darunter 27 Bäder und 14 Schlafzimmer. Letztes Jahr wurde "The Manor" für 165 Millionen Euro zum Verkauf angeboten.

"Daily Mail" zufolge soll das letzte (gemietete) Zuhause der Schauspielerin von Schimmel befallen gewesen sein, das habe sie und die Kinder "langsam umgebracht" und in die Flucht getrieben. In einem Instagram-Posting schrieb die 50-Jährige vor einiger Zeit von einer Krankheits-Spirale, in der sie und die Kinder sich seit Monaten immer wieder befinden würden.

"Meine Ansprüche sind lächerlich hoch"

Warum Spelling nun vorerst in einem Motel untergekommen ist, könnte an finanziellen Problemen liegen. Sie soll vom millionenschweren Erbe ihres Vaters einst "nur" 800.000 Dollar geerbt haben. Toris Mutter Candy, die die Nachlassverwalterin war, sagte der "New York Times", dass ihre Tochter wegen ihrer Extravaganz so wenig bekommen habe. Tori Spelling selbst schrieb in einem Buch über sich: "Ich bin in Wohlstand aufgewachsen. Meine Ansprüche sind lächerlich hoch."

In der Vergangenheit gab es mehrfach Berichte über finanzielle Probleme bei ihr und Ehemann Dean McDermott, der ebenfalls Schauspieler ist und seine Schwierigkeiten gehabt haben soll, die hohen Anforderungen seiner Frau immer zu befriedigen. Immer wieder aufkommende Scheidungsgerüchte wurden von beiden Seiten aber stets dementiert.

In der Reality-Serie "True Tori" spaltete das Paar ab 2014 die Fernsehgemüter, weil man sich nicht sicher sein konnte, ob das, was dort zu sehen war, gespielt oder echt ist. Auf die Bildschirme brachten Spelling und ihr Gatte neben Liebe, Sex und Betrug auch Geldnöte.