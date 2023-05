"Blaue" Helen Mirren überrascht in Cannes

Spezieller Look bei Filmpremiere "Blaue" Helen Mirren überrascht in Cannes

Modisch mutig zeigt sich Schauspielerin Helen Mirren auf dem roten Teppich bei den Filmfestspielen in Cannes. Ganz in Blau erscheint die 77-Jährige zur Premiere des Films "Jeanne du Barry", in dem Johnny Depp die Hauptrolle spielt.

So viel Mut beim Styling haben andere nicht mal mit 20: Schauspielerin Dame Helen Mirren erschien zur Eröffnung der Filmfestspiele von Cannes mit einer knallblauen Hochsteck-Frisur. Dazu trug die 77-Jährige eine bodenlange Satin-Robe im gleichen Farbton, Chandelier-Ohrringe und silberne Plateau-Heels von Sole Bliss. Selbst ihre Fingernägel waren passend in Hellbau lackiert.

Die Schauspielerin präsentierte sich mit ihrem Look passend zum Eröffnungsfilm "Jeanne du Barry", der die Geschichte der letzten Mätresse von König Louis XVI. erzählt. Hauptdarsteller des Films in der Rolle des Königs ist Johnny Depp.

Der zeigte sich seit dem spektakulären Gerichtsprozess mit Ex-Frau Amber Heard erstmals wieder auf einem internationalen roten Teppich und wurde in Cannes von Tausenden jubelnden Fans begrüßt.

Das Cannes Film Festival wird seit 1946 jedes Jahr in der südfranzösischen Stadt gefeiert, der Preis, die Palme d'or, gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen der Filmbranche.