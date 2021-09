Pech für Dieter Bohlen. Wegen eines Tauchunfalls muss der Pop-Titan in einer Hamburger Klinik operiert werden. Doch schon kurz nach dem Eingriff zeigt sich der 67-Jährige wieder bestens gelaunt. Aus seinem Krankenzimmer meldet sich der Musikproduzent per Instagram zu Wort.

Dieter Bohlen liegt derzeit im Krankenhaus. Er habe sich "beim Tauchen das Ohr ein bisschen verletzt" und "musste leider operiert werden", erklärt der Pop-Titan mit etwas leiser Stimme in einem Video auf Instagram, in dem er in einem Krankenhausbett zu sehen ist. Sein rechtes Ohr ist mit einem Pflaster zugeklebt. "Keine Sorge", beschwichtigt er. "Jetzt ist alles top, ich höre wie ein Adler. Euch alles Liebe."

Der Sänger ist auch schon wieder zu Scherzen aufgelegt: "Nach 18 Jahren Castings müssen die Ohren gesäubert werden. Spaß! Aber die Ohren-OP ist echt", schreibt er zu dem Video und nimmt dabei Bezug auf seine Zeit als Juror von "Deutschland sucht den Superstar". Freundin Carina ist im Krankenhaus an seiner Seite.

Auf einem Foto in seiner Instagram-Story ist Bohlen in seinem Bett zu sehen, Carina knipst das Selfie mit OP-Haube und -Maske. "Carina die beste Krankenschwester immer dabei", kommentiert der Pop-Titan. Der 67-Jährige bedankt sich zudem bei den Ärztinnen und Ärzten des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Wie es zu der Verletzung kam und wie lange Bohlen noch im Krankenhaus bleiben muss, verrät der Musikproduzent nicht.

Mit seiner Lebensgefährtin Carina ist Bohlen bereits seit 2006 liiert. Nach seinem Aus bei "Deutschland sucht den Superstar" und "Das Supertalent" Anfang März arbeitet der Sänger nun an seinem TV-Comeback, wie er kürzlich verriet. Da er allerdings nach "etwas komplett" Neuem suche, müssten seine Fans sich noch ein wenig gedulden. Eine Castingshow, in der er wieder "irgendwelche Sänger" bewerte, schloss er aus.