Bonnie Strange trägt ihren Künstlernamen offenbar nicht umsonst. Wie die gefärbte Blondine jetzt herausgefunden haben will, leidet sie unter einem Phänomen namens Aphantasie. Dieses Schicksal teilt sie nur mit einem ganz geringen Prozentsatz der Weltbevölkerung.

Influencerin und Model Bonnie Strange leidet eigenen Angaben nach an dem sehr seltenen Phänomen Aphantasie. Herausgefunden habe sie das jetzt dank einer Freundin, teilt sie ihren Followern in ihrer Instagram-Story und in einem langen Post mit.

"Ich sehe schwarz, egal, an was ich denke", erzählt Strange. "Gestern habe ich herausgefunden, dass ich 'innerlich blind' bin - wow. 34 Jahre wusste ich, dass die Mehrheit der Leute sich Bilder im Kopf vorstellen kann, die wie richtige Fotografien aussehen. Ich sehe immer nur schwarz", berichtet sie weiter.

"Alle Leute sind Magier auf einmal"

Aphantasie bezeichnet das Phänomen der fehlenden Vorstellungskraft. Menschen, die darunter leiden, sind nicht in der Lage, mental Bilder zu visualisieren. Schließen sie die Augen und versuchen beispielsweise, sich eine Blume vorzustellen, gelingt ihnen das nicht. Keine Farben, keine Formen erscheinen vor dem inneren Auge. Beschrieben wurde das Phänomen erstmals 1880, ist jedoch bis heute kaum erforscht. Angeblich sind nur etwa zwei Prozent der Weltbevölkerung davon betroffen.

Strange lässt das Thema seit der Erkenntnis, dass sie zu den wenigen Menschen gehört, die Aphantasie haben, nicht mehr los. "Das ist mein Topthema seit gestern. Ich konnte an nichts anderes mehr denken. Ich habe so viele Berichte und Studien gelesen. Es ist so krass. Alle Leute sind Magier auf einmal!", findet sie.